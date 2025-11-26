Arda Ünyay kimdir, aslen nereli? Arda Ünyay kaç yaşında, Instagram hesabı konusu araştırılıyor. Galatasaray’da Jacobs’un yerine oyuna giren Ünyay hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı. Futbolseverler genç oyuncu hakkındaki detaylı bilgileri öğrenmeye çalışıyor.

ARDA ÜNYAY KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Galatasaray’ın genç savunma oyuncusu Arda Ünyay, 18 Ocak 2007’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde dünyaya geldi.

1,87 metre boyunda olan stoper, futbola 2018 yılında MKE Ankaragücü altyapısında adım attı. 2 Eylül 2022’de Ankaragücü ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayarak ilk kez A takıma yükseldi.

Başarılı altyapı dönemi ardından Galatasaray, 11 Şubat 2025’te 18 yaşındaki genç stoperi bonservis bedeli olarak 500 bin Euro’ya transfer etti ve 2028’e kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Galatasaray formasıyla hem U19 hem de A takım kadrosunda yer alan Ünyay, savunmadaki fiziksel gücü, soğukkanlılığı ve pozisyon alma becerisiyle dikkati çekiyor.

Milli düzeyde ise Türkiye U15’ten U19’a kadar tüm genç takımlarda forma giyen oyuncu, Türkiye’nin gelecek vaat eden savunma yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.

ARDA ÜNYAY KAÇ YAŞINDA, INSTAGRAM HESABI!

Türk futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen ve Süper Lig devi Galatasaray forması giyen genç stoper Arda Ünyay, hem yaşı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

18 Ocak 2007 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Arda Ünyay, Kasım 2025 itibarıyla 18 yaşındadır. MKE Ankaragücü altyapısından yetişen ve 2025 yılının Şubat ayında Galatasaray'a transfer olan genç oyuncu, kısa sürede potansiyelini gösterdi.

Genç yıldız, futbol kariyerindeki gelişmeleri ve kişisel anlarını sıkça Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Arda Ünyay'ın Instagram hesabı, @ardauny kullanıcı adıyla doğrulanmış bir profil olarak yer almaktadır. Genç futbolcunun 300 binden fazla instagram takipçisi bulunuyor.