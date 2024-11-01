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Armand Duplantis ‘Yusuf Dikeç’ oldu! Türkiye tişörtlü pozunu paylaştı

Atletizmin en çok konuşulan yıldızlarından Armand Duplantis’in Yusuf Dikeç hayranlığı devam ediyor. Rekortmen sporcu Cadılar Bayramı partisi için Milli atıcı Yusuf Dikeç kılığına girdi.

Haber Merkezi
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Armand Duplantis ‘Yusuf Dikeç’ oldu! Türkiye tişörtlü pozunu paylaştı
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İsveçli atlet Armand Duplantis’in Yusuf Dikeç hayranlığı Cadılar Bayramı kıyafetine de yansıdı.

Sırıkla atlamada olimpiyat ve dünya rekortmeni Armand Duplantis, sosyal medya hesabından Cadılar Bayramı paylaşımı yaptı. Duplantis'in paylaşımında Yusuf Dikeç'le özdeşleşen pozu vermesi dikkat çekti.

Dublantis rekor kırdıktan sonra ikonikleşen pozu vermişti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Sırıkla Atlama'da 6.25'lik dereceye ulaşan ve dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzanan Armand Duplantis'in sevinci gündem olmuştu.

Olimpiyat ve dünya rekoru kırmasının ardından milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen pozunu veren Armand Duplantis’ten yeni paylaşım geldi.

Armand Duplantis bir kez daha ‘Yusuf Dikeç’ten esinlendi

Öyle ki Armand Duplantis, Sosyal Medya hesabından yaptığı Cadılar Bayramı paylaşımında bir kez daha "Yusuf Dikeç pozu" verdi. Yusuf Dikeç gibi giyinen rekortmen atlet Türkiye tişörtü giydi, saçlarını beyazlattı ve bir de gözlük taktı.

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