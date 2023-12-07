AS gazetesinden Arda Güler haberi, dönüş için tarih verdiler
Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 30 milyon Euro’ya Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’in sakatlığıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol AS gazetesi genç yıldızın Aralık ortasında sahalara dönebileceğini yazdı.
Sezon başında Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz yeni takımıyla resmi maça çıkamadı.
Real Madrid taraftarı 18 yaşındaki genç yeteneği yeşil sahalarda görmek isterken, Arda Güler’in sağlık durumuyla ilgili önemli bir haber geldi.
İspanyol gazetesi AS ise bugünkü haberinde “Arda Güler ve Tchouameni'nin sakatlıklarındaki iyi gidişat sürüyor” bilgisine yer verdi. Gazete iki ismin de 17 Aralık’taki Villarreal maçında oynayabileceğini yazdı.