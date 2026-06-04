Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı üst üste 3. kez Türkiye Şampiyonu oldu

Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı, Okullararası Futsal Türkiye Şampiyonası Finali’nde Ankara Spor Lisesi’ni 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek üst üste üçüncü kez Türkiye Şampiyonu oldu. Takım, bu başarısıyla Genç Kızlar Futsal kategorisinde üst üste üç kez Türkiye Şampiyonu olan ilk ve tek okul olarak Türk okul sporları tarihinde önemli bir rekora imza attı.

Üç yıldır zirvedeki yerini koruyan Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi, bu tarihi başarıyla Türkiye Şampiyonluğu unvanını bir kez daha elde etti.

Takımın Beden Eğitimi Öğretmeni Emrah Kaş, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Takımımız bu sezon da Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Üst üste üçüncü kez kazanılan bu şampiyonlukla çıtayı daha da yukarı taşıdık. Sezonu büyük bir gurur ve mutlulukla tamamlıyoruz. Öğrencilerimizin gösterdiği özveri, disiplin ve takım ruhu bu başarının en önemli unsurlarını oluşturdu.”

Kaş ayrıca, başarıda emeği bulunan ve destek veren herkese teşekkür ederek başta Ali Ağaoğlu ve Sena Ağaoğlu olmak üzere, Okul Müdürü Uğur Özdemir’e, Dudulluspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Ekrem Taslak ve ekibine, ayrıca Beşiktaş Kadın Futbol Takımları’na katkılarından dolayı teşekkür etti.

Takım kaptanı ve aynı zamanda Dudulluspor Kadın Futbol Takımı oyuncusu olan Büşra Coşar ise “Üst üste üçüncü kez Türkiye Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Turnuva boyunca çok güzel bir mücadele ortaya koyduk. Bu başarıda emeği olan, bize inanan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Final karşılaşmasına attığı 6 golle damga vuran ve “double hat-trick” yapan takım kaptanlarından Yaren Ersen ise şunları söyledi: “Üç yıl üst üste Türkiye Şampiyonu olmak kolay elde edilebilecek bir başarı değil. Bu nedenle bizim için çok değerli ve gurur verici bir rekor. Bu süreçte büyük fedakârlıklar yapıyor, zaman zaman zorlanıyor ancak sonunda emeklerimizin karşılığını almak tarifsiz bir mutluluk yaşatıyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizi Dünya Kupası’nda temsil etmek de hem takımımız hem de bizim için çok önemli bir deneyimdi. Sahada her zaman elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Bize destek olan antrenörlerimize, ailelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hedefimiz başarılarımızı sürdürmek ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek.”

Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı, elde ettiği bu tarihi başarıyla Türk okul sporlarına adını altın harflerle yazdırırken; disiplinli çalışma, takım ruhu ve kararlılığın başarıya giden yoldaki en önemli unsurlar olduğunu bir kez daha ortaya koydu.