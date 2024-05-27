Astrolog Meral Güven'den Fenerbahçelileri şok eden paylaşım: 'Beter olun!'

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle gözler astrolog Meral Güven'e çevrildi. Haftalardır Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden Güven, şampiyonun belli olmasından sonra sosyal medya hesabından Fenerbahçeli taraftarları hedef alan paylaşım yaptı.

Fenerbahçeli taraftarların geçen yıl ölmüş çocuğuna küfür ettiğini öne süren Güven, "Sıra Galatasaray tarafına da gelecek" dedi.

Astrolog Meral Güven'in paylaşımları şöyle:

"Hevesiniz kursağınızda kaldı"

* Yüce Mevlama şükürler olsun ki, hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun. Allah’a ortak koşmak neymiş gördünüz mü. Oh Rabbim, sana şükürler olsun, dualarımı kabul ettin ya, Rabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya, alın bakalım sonuca. Beter olun, öyle küfür edilmez, böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar."

"Şimdi de tehdit, hakaret"

* Ben size 'gidin de beni manşet mi yapın' dedim. Ben Allah'la sümme hâşa pazarlığım mı var dedim, siz kimsiniz ya? Kendi kendinize beni manşet ettiniz. Şimdi de tehdit, hakaret küfür yürüyün gidin. Allah’a ortak koşan insanlar her zaman eksikledir ve eksik kalmaya mahkumlardır yüce Mevlam ne eyler güzel eyler şükürler olsun. Rabbime âmin ölmüş çocuğuma edilen küfürlerin hesabını çok şükür sordu. Sıra mutlaka Galatasaray tarafına da gelecek. Hadi bakalım.

"Ne zannettiniz, ben salak mıyım?"

* Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz! Ben üç yıldır hep doğru cevaplar verdim, bir kez taktir görmedim. Şimdi takdir görmeyeceğimi bile bile... Ne zannettiniz, ben salak mıyım? Küfür etmeden önce düşünecektiniz. Trabzonsporlular da heykelimi dikiyordu. Hepsi fasa fiso. Hepiniz fasa fisosunuz. Haydi bakalım, Allah'ın dediği olur. Bunu da bir kenara yazın. Size kardeş tavsiyesi.