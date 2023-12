At ve Binicilik Fuarı EQUIST 6. kez açılıyor

Türkiye ve Avrasya Bölgesi’nin ilk tek ‘Uluslararası At ve Binicilik Fuarı EQUIST Istanbul Horse Show’, açılış hazırlıkları dörtnala sürüyor. “Bu yıl 6.’sını düzenleyeceğimiz fuarımızı 30-31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştireceğiz.” diyen EKO Fuarcılık Genel Müdürü İlker Altun, “geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da at ve binicilik endüstrisinin yerli ve yabancı tüm markalarını ağırlamayı hedefliyoruz,” diyerek şunları söyledi:

“Dünya atçılığı açısından bilinen, zaman zaman katılım sağlanmış bulunan ve saygın bir yere sahip olan EQUIST, bölgenin tek fuarı olması nedeniyle tüm markalar tarafından ilgiyle izlenmektedir. Türkiye’de at ve binicilik sporuna ilgi büyük bir hızla artıyor. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin neredeyse tüm şehirlerinde binicilik tesisleri açılmış bulunuyor. Buralarda binlerce insanımız at ve binicilik sporuyla tanışıyor. At ve biniciliğe yönelik endüstrinin gelişimi ve artan fuar talepleri EQUIST’in büyük bir ilgi ile karşılaşacağını gösteriyor. ”

İlker Altun, Türkiye’nin at ve binici envanterinin sürekli bir gelişim içinde olduğunu, sadece sayısal büyüme değil, kalitesinin de arttığını belirterek şöyle devam etti:

“Türkiye’de bazı kulüplerimiz, ülke standartlarının oldukça üzerinde bir atçılık faaliyeti sürdürmektedir. Nitelikli eğitmenler, kaliteli atlar ve eğitimli biniciler sayesinde yapması da izlemesi de güzel bir atçılık sürdürülmektedir. Buna paralel olarak tesisler de gelişmekte, sayıları artmakta, bu yatırımlar için kullanılan makine ve ekipmanlar çeşitlenmekte ve çoğalmaktadır. At ve binicilik dünyasında kullanılan gerek yatırım gerekse tüketim ürünlerinin büyük çoğunluğu ithal olmakla birlikte, ülkemizde üretilmekte olan ürünlerin arttığını görmekten de mutluluk duymaktayız.

Türkiye’de at ve biniciliğe yönelik tedarik süreçleri yeni yeni gelişiyor. Başta ahır ve manej gibi temel binicilik tesisi donanımlarına ilişkin olarak kumundan çitine, prosolundan sulama sistemine, ahır kapısından engel setine kadar pek çok ekipman artık yerli malı olarak üretilebiliyor. Tesisler dışında at ve binicilere yönelik malzemelerin neredeyse yüzde 95’i ithal ediliyor. Eyerinden koşum takımlarına, binicilere özel çizme ve ayakkabılardan at nalına hatta çivisine kadar tüm ürünlerde ithalat söz konusu.”

Sözlerini; “Tam bir güç ve ihtişam abidesi olan atlar, aynı zamanda son derece hassas hayvanlardır. Bu nedenle beslenme, çalışma ve sağlık düzenleri özel bir bilgi deneyim ve dikkat gerektirmektedir. Atların beslenme, bakım ve sağlık ürünleri büyük bir çeşitlilik içermekte olup Türkiye’de son yıllarda bu alanda da önemli gelişmeler sağlanmıştır. Özel yemler, veterinerlik, bakım ve bazı tekstil ürünleri üretebiliyoruz. Ancak çok güçlü markaların rekabet alanı durumundaki at ve binici ekipmanlarında mesafe kaydetmemiz gerekiyor.” şeklinde sürdüren İlker Altun, son olarak şunları söyledi:

“Yola çıktığımız ilk günden bu yana büyük bir ilgi ve destek gören EQUIST için başta Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF) ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) olmak üzere atçılığa ilişkin tüm kurumlarla geniş bir işbirliği gerçekleştirdik. Bundan sonrası için de bu işbirliklerinin gelişerek sürmesinden yanayız. At ve biniciliğin sosyal, kültürel, sportif, endüstriyel alanlardaki çarpan etkisi çok büyük. Fuarlar sayesinde bunu daha da ileri götürmek mümkün.”

Uluslararası At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show, 30-31 Mayıs-1 Haziran 2024 tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. EQUIST’in katılımcıları at ve binicilik dünyasının önemli markalarını temsil edecek. At ve binici kıyafetleri, üretim, besleme, bakım, tedavi, taşıma, spor ve yarışma amaçlı eğitim, box, tavla, açık-kapalı manej başta olmak üzere sektörün tüm gereksinimine yanıt verecek ürün ve hizmet grupları, EQUIST’de sergilenecek. Türk at camiası üyelerinin yanı sıra, Ortadoğu ve Orta Asya Türki Cumhuriyetleri’nden yüksek ilgi gören EQUIST sektöre gönül verenleri tekrar aynı çatı altında toplayacak.