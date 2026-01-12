Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktı: Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçının adresi değişti

  1. Ekonomim
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken, Fenerbahçe'nin Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile oynayacağı grup aşaması maçı için stadyum değişikliği kararı alındı.

Başlangıçta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma, çeşitli nedenlerle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı değerlendirme ve gerekli düzenlemeler sonrasında bu değişiklik resmiyet kazandı.

Sarı-lacivertliler, kupadaki ikinci hafta mücadelesinde alt lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak.

Maç, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı, şifresiz yayınlanacak.

