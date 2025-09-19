Atletico Madrid ABD'li yatırımcılara satılıyor!

Amerikalı yatırım grubu Apollo, Atletico Madrid’in çoğunluk hisselerini devralarak kulübün kontrolünü elde etmek amacıyla mevcut ortaklarla görüşmelerini sürdürüyor.

Konuya yakın kaynaklara göre görüşmeler, kulübün yaklaşık yüzde 70’ini elinde bulunduran Atletico Holdco’nun üç hissedarıyla yapılıyor: CEO Miguel Angel Gil Marín, kulüp başkanı Enrique Cerezo ve yine ABD merkezli yatırım grubu Ares Management.

Apollo ayrıca, kulübün yüzde 27’den biraz fazlasına sahip olan İsrailli milyarder Idan Ofer’in Londra merkezli yatırım şirketi Quantum Pacific ile de görüşmeler yapıyor. Kaynaklara göre tüm hissedarlar paylarının bir kısmını satmaya istekli, ancak fiyat ve satış oranları konusunda henüz uzlaşma sağlanmış değil. Atletico Madrid konuya ilişkin yorum yapmadı.

Futbola yönelik ilk büyük girişim

Anlaşma gerçekleşirse, bu adım Apollo’nun futboldaki ilk büyük yatırımı olacak. Böylece şirket, Avrupa futbol kulüplerini satın alan özel sermaye grupları arasına katılacak. Benzer şekilde, ABD merkezli Clearlake Capital 2022’de İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’yi 2,5 milyar sterline satın almıştı.

Wall Street devi Apollo’nun kısa süre önce 5 milyar dolarlık bir spor yatırım fonu kurmayı planladığı da Financial Times tarafından bildirilmişti.

Şampiyonlar Ligi’nin devlerinden

Atlético Madrid düzenli olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ediyor ve 2004’ten bu yana La Liga’da Barcelona ve Real Madrid’in hâkimiyetini kırabilen tek takım olarak öne çıkıyor.

Deloitte verilerine göre kulübün 2024 mali yılı geliri yüzde 12 artışla 410 milyon euroya ulaştı. Football Benchmark raporuna göre Atletico’nun şirket değeri 1,9 milyar euro civarında.

Son yıllarda özel sermaye fonlarının futbola ilgisi hızla artıyor. RedBird Capital, 2022’de 1,2 milyar euro karşılığında İtalya’nın AC Milan kulübünü satın almıştı. Geçen yıl ise Oaktree Capital, Çinli sahiplerinin yüz milyonlarca euroluk borcu ödeyememesi üzerine Inter Milan’ın kontrolünü devraldı.

Ares için büyük kazanç kapısı

Olası satış, Ares Management için de önemli bir getiri sağlayabilir. Grup daha önce David Beckham’ın sahibi olduğu ABD futbol takımı Inter Miami, İngiltere’de Trent Rockets kriket kulübü ve Chelsea FC gibi takımlara yatırım yapmıştı. (Financial Times, Oksijen)