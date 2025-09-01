ATV yarışçısı Hasan Yatgın, yarışta geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti

ATV yarışcısı Hasan Yatgın, katıldığı Uluslararası TransAnatolia Rally Raid'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Yatgın, 30 Ağustos’ta Bursa’dan start alan ve 2 bin 190 km ile 6 Eylül’de Bolu’da sona erecek Uluslararası TransAnatolia Rally Raid’e katıldı.

31 Ağustos'ta Uludağ-Domaniç etabının 47. km’sinde 151 no’lu ATV sporcusu Hasan Yatgın aracıyla yoldan çıkarak bir ağaca çarptı.

Resque, UMKE ve mobil sağlık ekipleri, olay yerine ulaştığında sporcunun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yetkililer yaptıkları inceleme sonrası Yatgın için ani ölüm raporu verdi.