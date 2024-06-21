Avrupa Genç Takımlar Satranç şampiyonasına Türkiye 14 sporcuyla katılıyor

ANKARA

Avrupa Satranç Birliği’nin (ECU), Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenleyeceği şampiyonaya Türkiye ROSATOM’un desteğiyle 14 sporcuyla katılacak. 28 Haziran 2024 tarihinde sona erecek şampiyona, 12 yaş açık/kadınlar ve 18 yaş açık/kadınlar olmak üzere 4 kategoride takım turnuvası olarak düzenlenecek.

Rodos’daki şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Avusturya, Ermenistan, Belçika, Hırvatistan, Almanya, Estonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovenya, Ukrayna, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail’den toplam 185 oyuncu katılacak.

Şampiyonada Türkiye’yi, 12 yaş genel kategoride Fatma Yılmaz Spor Kulübü’nden Baver Yılmaz, Sarp Şahin, Mehmet Alper Çelebi, Çınar İçöz, 12 yaş kadınlar kategorisinde Apaydın Satranç ve Spor Kulübü’nden Neris Hatuk, Tuana Abak, 18 yaş genel kategoride Pamukkale Üniversiteli Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü’nden Adar Tarhan, Arda Çamlar, Hayri Beyhun Şenel, Tunahan Yıldız, Muhammed Emin Arslan, 18 yaş kadınlar kategorisinde Haznedaroğlu Satranç Spor Kulübü’nden Eylül Ceren Gedik, Ilgın Destina Nurdoğan olmak üzere toplam 14 sporcu temsil edecek.

Sporcularımıza 4 antrenör eşlik edecek

2023 yılında Romanya'nın Iasi kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Genç Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye 12 Yaş Genel Takımı Avrupa ikincisi olmuştu.

“Avrupa’daki başarı hikâyemizin Rodos’ta da süreceğine inanıyorum”

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Türk satrancının son yıllarda büyük bir atılım yaptığını ve uluslararası arenada önemli başarılara imza atarak yükselişini sürdürdüğünü söyledi. Tulay, “Bu başarılardan biri de bu ayın başında 28 madalya kazanarak tarih yazdığımız Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası oldu. Genç millilerimiz şampiyonanın tüm yaş kategorilerinde şampiyon oldu. Avrupa’nın en başarılı ülkesi olduk ve muhteşem bir başarı hikâyesine imza attık. Avrupa heyecanımız, Rodos’ta yapılacak Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası ile devam edecek. Avrupa’daki başarı hikâyemizin Rodos’ta da süreceğine ve sporcularımızın yeni zaferlere imza atacağına inanıyorum. Bu turnuvada ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Türk satrancının son yıllarda giderek artan başarısında sporcuların, ailelerin ve antrenörlerin yanı sıra TSF’ye destek olan sponsorların da payı olduğunun altını çizen Tulay, “Bu sponsorlardan biri de Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu ROSATOM’dur. ROSATOM, satrancın ülkemizde geniş kitlelere ulaşmasına, genç yeteneklerimizin uluslararası platformlarda kendilerini göstermelerine destek veriyor. ROSATOM yetkililerine değerli katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Voronkov: “Genç satranççıları desteklemek ülkenin geleceğine yatırımdır”

ROSATOM Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov da, ROSATOM’un Türkiye Satranç Federasyonu ile işbirliğine büyük önem verdiğini söyledi.

ROSATOM'un 2019 yılından bu yana federasyon ile benzersiz projeleri hayata geçirdiğini kaydeden Voronkov, “Akkuyu NGS inşaat projesini yürüttüğümüz Mersin’de sporcuların ilgisinin yüksek olduğu ve bölgenin spor yaşamında önemli bir etkinlik haline gelen ROSATOM Mersin Bölge Satranç Turnuvası başarıyla düzenlenmektedir. İnsan potansiyelinin geliştirilmesi bir bilgi şirketi olarak ROSATOM’un önemli bir misyonudur. Çevre dostu enerji kaynağı nükleer enerji yatırımı ile bölgesel kalkınmaya destek veriliyor. Prestijli bir uluslararası turnuvada Türkiye Cumhuriyeti'ni başarıyla temsil eden genç satranççıları desteklemek de ülkenin geleceğine yapılan çok önemli bir yatırımdır. Türk sporculara şampiyonada başarılar diliyorum” dedi.