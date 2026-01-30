Avrupa herkes için Spor Birliği’nin yeni başkanı Doç. Dr. İrfan Kurudirek oldu

Ocak 2026’da İtalya’da gerçekleştirilen UESpT Genel Kurulu’nda yapılan seçimle Birliğin yeni Başkanı olan Kurudirek, Avrupa genelinde “herkes için spor” yaklaşımının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara liderlik edecek.

Spor yönetimi temelli lisans ve lisansüstü eğitim altyapısını, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında edindiği yöneticilik deneyimiyle birleştiren Doç. Dr. İrfan Kurudirek; Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu başta olmak üzere birçok kurum ve yapıda aktif görevler üstlendi. Akademik çalışmaları spor yönetimi, federasyon yapılanmaları ve iyi yönetişim konularına odaklanan Kurudirek, sporun toplumsal etkisini artırmaya yönelik çok sayıda projede yer aldı.

Halihazırda Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu’nda Genel Koordinatör olarak görev yapan Kurudirek; tabana yaygın spor politikaları, federasyon yapılanmaları, iyi yönetişim, fair play ve sosyal kapsayıcılık alanlarında yürütülen çalışmalara liderlik ediyor.

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. İrfan Kurudirek, şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Sayın Kerim Çomoğlu’na teşekkür etmek istiyorum. Elde ettiğimiz bu başarı, şüphesiz federasyonumuzun uluslararasılaşma vizyonunun bir sonucudur. Ülkemizde hayata geçirdiğimiz etkili projelerle; sporun tabana yayılması, sağlıklı yaş alma ve aktif yaşam kültürü gibi konuları Avrupa genelinde yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Yeni görevinde Doç. Dr. İrfan Kurudirek, Avrupa genelinde herkes için spor yaklaşımının daha da güçlendirilmesi, üye ülkeler arasındaki iş birliklerinin artırılması ve sporun toplumsal kapsayıcılığını destekleyen sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.