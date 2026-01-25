  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası yarın başlayacak
Takip Et

Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası yarın başlayacak

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Portekiz'de yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası yarın başlayacak
Takip Et

Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, Funchal kentindeki organizasyon 5 Şubat'ta sona erecek.

Ay-yıldızlı ekibin de yer aldığı turnuvada 16 ülke, 4 grupta mücadele verecek.

Türkiye, C Grubu'nda sırasıyla Sırbistan, Hırvatistan ve İtalya ile karşılaşacak.

Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.30 Sırbistan-Türkiye

27 Ocak Salı:

21.45 Türkiye-Hırvatistan

29 Ocak Perşembe:

12.00 İtalya-Türkiye