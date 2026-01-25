Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası yarın başlayacak
A Milli Kadın Sutopu Takımı, Portekiz'de yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, Funchal kentindeki organizasyon 5 Şubat'ta sona erecek.
Ay-yıldızlı ekibin de yer aldığı turnuvada 16 ülke, 4 grupta mücadele verecek.
Türkiye, C Grubu'nda sırasıyla Sırbistan, Hırvatistan ve İtalya ile karşılaşacak.
Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
18.30 Sırbistan-Türkiye
27 Ocak Salı:
21.45 Türkiye-Hırvatistan
29 Ocak Perşembe:
12.00 İtalya-Türkiye