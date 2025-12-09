  1. Ekonomim
Avrupa Kupası’nda kritik deplasman: Türk Telekom Ulm karşısında!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu’ndaki 10. karşılaşmasında yarın Almanya’da Ratiopharm Ulm ile mücadele edecek.

Neu-Ulm kasabasındaki Ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta Türk Telekom 6 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3'üncü, Ratiopharm Ulm ise 4 galibiyet, 5 yenilgiyle 7'nci sırada yer alıyor.

Avrupa Kupası’nda eşitlik bozulacak mı?

İki ekip arasındaki karşılaşmalarda Türk Telekom'un ve Ratiopharm Ulm'ün 2'şer galibiyeti bulunuyor. Başkent ekibi, grupta Ulm'e karşı oynadığı ilk maçı seyircisi önünde 96-93 kaybetmişti.

