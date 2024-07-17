Avrupa Kupası’nın Alman ekonomisine katkısı: EURO 2024, Almanya’ya para kazandırdı mı?

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nin (UEFA) bu yıl Almanya'da düzenlediği EURO 2024, 10 farklı şehirde gerçekleşti. Türkiye’nin gibi çeyrek finalde elenen ev sahibi Almanya’yı eleyen İspanya finalde İngiltere’yi yenerek kupayı kaldırdı.

Euronews’in haberine göre, turnuvanın maliyetleri karşılayıp karşılamadığının hesabı birkaç ay içinde yapılabilecek.

Almanya, ev sahibi olarak güvenlik, reklam, stadyumların bakım, tadilat masraflarını üstlendi. Bu giderlerin çoğunu UEFA’nın maç ve turnuva bilet satışları, yayın hakları ve vergi muafiyetleriyle karşılarken, hesaplamalara göre 1 milyar Euro’nun üzerinde kâr elde etmeyi bekliyor.

Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği kârlı mı?

Avrupa, Dünya Kupası, olimpiyatlar gibi büyük organizasyonlar, UEFA, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gibi dev yapılara milyonlarca Euro’ya mal oluyor.

Angela Merkel döneminde, 2018 yılında EURO 2024 ev sahipliği yapmak için başvuran Almanya, Türkiye ile rekabet ederek organizasyonu almıştı.

Alman medyası, turnuvada ev sahipliği için UEFA’nın, “tam vergi muafiyeti”, “stadyumların kirasız kullanımı” gibi taleplerde garanti verilmesinin şart koşulduğunu belirtirken, Alman hükümeti de milyonlarca dolarlık vergi muafiyetleriyle birlikte kapsamlı ekonomik tavizleri kabul etti.

Almanya Maliye Bakanlığı, “sır” olduğu gerekçesiyle “vergi miktarlarını” paylaşmadı.

Uluslararası Spor Yönetimi Profesörü Dr. Alexander Hodeck, UEFA’nın ihalesini kazanabilmek için "uyulması gereken 18 kural olduğunu" söylerken, bu kuralların içinde stadyumda satılan ürünler için satış vergisi alınmaması da bulunuyor.

Oteller ve işletmeler EURO 2024’ten memnun kalmadı

Şampiyonanın bilançosunu çıkarmak için henüz çok erken olduğunu söyleyen Alman Bira Üreticileri Birliği Genel Müdürü Holger Eichele, "Henüz ülke çapında rakamlar mevcut değil. Ancak şimdiden kesin olan bir şey var. Ne yazık ki hava durumu sürekli istediğimiz gibi gitmedi. Sıcaklıkların inişli çıkışlı seyri ve sık sık yaşanan fırtınalar birçok ev sahibi şehirde problemler yarattı. Birçok etkinlik iptal oldu. Diğer sektörler gibi biz de tüketime yönelik isteksizliği hissediyoruz” dedi.

Almanya Kuzey Ren Vestfalya Otelciler Birliği (DEHOGA) çoğu işletme EURO 2024'ten kâr etmediğini açıklarken, harcamalarla ilgili hayal kırıklığı yaratan sonuçlar olduğunu belirtti.

DEHOGA, 2-10 Temmuz tarihleri arasında Almanya'daki yaklaşık 2.730 konaklama şirketiyle anket yaptı. Katılanların yüzde 88'i “EURO 2024'ün hiçbir olumlu etkisi olmadığını” açıklarken, sadece yüzde 8,1'i turnuvanın etkisinin "olumlu" olduğunu söyledi.

Turnuva, Almanya'nın ekonomisini canlandırabilir mi?

Prof. Dr. Alexander Hodeck, turnuvanın ekonomik olarak getirilerinin genellikle abartıldığını söylerken, EURO 2024 maçlarına toplamda 2,7 milyon taraftarın katılması beklendiğinden yapılan hesapla şunları söyledi:

"Bunların 2 milyonu 1 ya da 2 gece konaklasa, bu Almanya'daki tüm konaklamaların yüzde 1'ine denk gelir. Bu da Alman ekonomisini durgunluktan çıkarmak için yeterli değil.”