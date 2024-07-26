Avrupa'da spor istihdamı artıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, geçen yıl spor alanında istihdam edilen kişi sayısı 1 milyon 547 bin oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2023 yılında spor alanında çalışanlara ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, 2023'te AB'de toplam 1 milyon 547 bin kişinin istihdamı spor alanında gerçekleşti.

AB ülkeleri arasında sporda istihdamının en fazla olduğu ülke 289 binle Fransa oldu. Fransa'yı, 245 binle İspanya, 239 binle Almanya, 162 binle İtalya, 96 binle Hollanda, 75 binle Polonya ve 71 binle İsveç izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'de spor istihdamı 117 bini buldu.

AB'nin geçen yıl spor istihdamı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,2 yükseldi. AB'nin toplam istihdamında spor alanının oranı ise yüzde 0,76'yı buldu.

AB ülkeleri arasında toplam istihdamda spor alanında çalışanların oranının en fazla olduğu ülkeler ise yüzde 1,33 ile İsveç, yüzde 1,25 ile Danimarka, yüzde 1,16 ile İspanya ve yüzde 1,14 ile Finlandiya olarak belirlendi.

Spor alanında çalışan kişilerin yüzde 59,1'inin 30-64 yaş aralığında, yüzde 37,4'ünün 15-29 yaş aralığında olduğu tespit edildi.

Sporda istihdam edilenlerin yüzde 55,2'si erkekler, yüzde 44,8'i kadınlar oldu.