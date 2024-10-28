Avrupa'da Türk rüzgarı... Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı, Kenan Yıldız tarihe geçti

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 9. haftasında Benfica'nın sahasında Rio Ave'yi 5-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, "Hayallerimi gerçekleştiriyorum." dedi.

Maçın ardından Benfica televizyonuna demeç veren Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde oynadıkları ve Feyenord'a 3-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından takım olarak bu maçta bir tepki göstermeleri gerektiğini ve bunu başardıklarını söyledi.

Kerem Aktürkoğlu'na övgüler yağdı

"Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum ve bunu adım adım yapmanın mutluluğunu yaşıyorum." diyen Aktürkoğlu, "Bu stadyumu seviyorum çünkü bana şans veriyor. Burada oynadığım her maçta gol attım ve umarım böyle devam eder." şeklinde konuştu.

Diğer yandan Portekiz basını da internet sayfalarında "hat-tirck" yapan Aktürkoğlu'na övgüler yağdırdı.

O Jogo "Benfica'nın gol yağmurunda Aktürkoğlu şov", Record, "Aktürkoğlu rüya gibi bir ilk yarı oynadı ve yarım saatte üç gol attı", Diario de Noticias "Benfica, kırılgan Rio Ave'yi Aktürkoğlu'nun hat-trick ile yerle bir etti" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 4. kez "hat-trick" yaptı

Benfica formasıyla ligde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, gol sayısını 8'e çıkardı. Milli futbolcu forma giydiği 7 maçta da skora doğrudan etki yaptı. Bu maçların 6'sında gol atan Kerem, Boavista karşılaşmasında ise ağları havalandırmamasına rağmen 2 asistle skora katkı yaptı.

Ligdeki gol sayısını 5'e çıkartan Kerem, gol krallığı yarışında ise 3. sıraya yükseldi.

Kerem ayrıca kariyerinde 4. kez "hat-trick" yaptı. 26 yaşındaki futbolcu daha önce Galatasaray formasıyla 2, 24Erzincanspor formasıyla ise 1 kez "hat-trick" yapma başarısı göstermişti.

Juventus'ta Kenan Yıldız damgası

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 2 gol attığı maçta Inter ile deplasmanda 4-4 berabere kaldı.

Serie A'da 9. haftanın en önemli maçında Inter sahasında Juventus'u konuk etti.

Inter, ilk yarıyı Piotr Zielinski (2) ve Henrikh Mkhitaryan'ın golleriyle 3-2 önde tamamladı. Juventus'un ilk yarıdaki golleri ise Dusan Vlahovic ve Timothy Weah'tan geldi. Inter, 53. dakikada Denzel Dumfries'in golüyle 4-2 öne geçti.

Kenan Yıldız tarihe geçti

Karşılaşmanın 62. dakikasında Weah'ın yerine oyuna giren milli futbolcu Kenan Yıldız, maça damga vurdu. Kenan, 71. dakikada attığı golle önce farkı 1'e indirdi, 82. dakikada ise Juventus'a 1 puanı getiren golü attı ve karşılaşma 4-4 sona erdi.

19 yaşındaki Kenan Yıldız, Serie A tarihinde Juventus ile Inter arasında oynanan bir maçta iki gol atan en genç oyuncu oldu.

Bu sonuçla Inter puanını 18'e, Juventus da 17'ye yükseltti. Öte yandan Inter'de sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu mücadelede forma giyemedi.