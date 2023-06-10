Avrupa'nın en büyüğü M.City!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Manchester City, İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek şampiyon oldu.

58. dakikada Inter gole yaklaştı. Bernardo Silva'nın hatalı geri pasında topa hareketlenen Lautaro Martinez, ceza sahasına girerek kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk ederek açıyı daraltan Ederson, Arjantinli futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta gole izin vermedi.

68. dakikada Manchester City golü buldu. Bernardo Silva, Manuel Akanji’nin ara pasıyla sağ taraftan ceza sahasına girdi. Silva'nın son çizgiden çevirdiği top, savunmadan sekerek Rodri'nin önüne düştü. Ceza sahasına giren İspanyol futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

71. dakikada Inter tehlikeli geldi. Denzel Dumfries’in kafayla ceza sahasına havalandırdığı topa, Manuel Akanji müdahale edemedi. Kale sahası önünde Federico Dimarco’nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Dimarco’nun kafa vuruşunda, bu kez Romelu Lukaku’ya çarpan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada Manchester City, ikinci gole yaklaştı. Şık bir vücut çalımıyla rakiplerinden kurtularak ceza sahasına giren Phil Foden'ın yerden şutunda kaleci Andre Onana topu yatarak kontrol etti.

88. dakikada Inter, net gol pozisyonundan yararlanamadı. Robin Gosens'in kafayla çevirdiği top, kale alanındaki Romelu Lukaku'nun önünde kaldı. Lukaku'nun kafa vuruşunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağa çizgi üzerinde müdahale ederek gole izin vermedi. Ruben Dias, dönen topu kafayla kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Manchester City, kupa tarihinde ilk şampiyonluğu elde etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da tribünde izledi

2023 Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ile Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan da, karşılaşmayı stadyumda izledi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Inter Kulübü Başkanı Steven Zhang, Manchester City Kulübünün sahibi Şeyh Mansur, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da final mücadelesini tribünden takip etti.