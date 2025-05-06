Avukatı duyurdu: İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin karara karşı dava açtı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin karara karşı dava açtığını belirtti.

Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir.



Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna… — Mehmet Pehlivan (@mehmettpehlivan) May 6, 2025

İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan açılan davayı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir.

Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz.

"6 Mayıs, demokrasi ve hukuk için mücadele edenlerin sembol günüdür"

Bilindiği üzere 6 Mayıs, Türkiye tarihinde demokrasi, hukuk ve tam bağımsızlık idealleri için mücadele edenlerin sembol günüdür. Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da kazandığı İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz iptali de yine bir 6 Mayıs gününde yaşanmıştır.

Tam da bu nedenle, hukuksuzluklara karşı verilen demokrasi, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 6 Mayıs tarihinde davamızı açmayı anlamlı ve önemli bulduk.

"Adalet yerini buluncaya kadar mücadele edeceğiz"

Bu dava, yalnızca Sayın Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hukukunu koruma amacı taşımamaktadır. Aynı zamanda, hukuk devletinin, hukuki güvenlik ilkesinin ve temel hak ve özgürlüklerin korunması adına yürüttüğümüz bir mücadeledir.

Bu mücadeleyi, hukuk kurallarına bağlılığımız ve bağımsız yargıya olan güvenimizle sonuna kadar sürdüreceğiz. Adalet yerini buluncaya kadar kararlılıkla mücadelemize devam edecek, hukuksuzluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İmamoğlu'nun diploması 18 Mart'ta iptal edildi

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini duyurdu. Bu karar, İmamoğlu'nun 1990 yılında Kuzey Kıbrıs'taki özel bir üniversiteden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne yaptığı yatay geçişteki usulsüzlük iddialarına dayandırıldı.

Üniversite, benzer durumdaki 28 kişinin daha diplomasını iptal ettiğini açıkladı.

İmamoğlu, bu kararı "hukuksuz" ve "siyasi baskı altında alınmış" olarak nitelendirdi. Diploma iptali, Türkiye'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için üniversite mezunu olma şartı nedeniyle, İmamoğlu'nun 2028 seçimlerinde aday olma ihtimalini tehlikeye attı .

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, iptal kararına karşı İstanbul İdare Mahkemesi'nde dava açılacağını, olumsuz sonuçlanması halinde istinaf ve Danıştay'a başvurulacağını belirtti. Gerekirse Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurucaklarını duyurdu.

Karar, muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından da eleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu "hukuksuzluk" giderilene kadar kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını askıya aldığını duyurdu.

İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı

İBB'ye yönelik yürütülen "terör" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında diplomasının iptalinin ertesi günü, 19 Mart'ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı.

İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.