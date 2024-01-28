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Avustralya Açık tek erkeklerde şampiyon Jannik Sinner

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Jannik Sinner ile Daniil Medvedev karşı karşıya geldi. Jannik Sinner 2-0 geri düştüğü maçı 3-2 kazanarak kariyerinin ilk grand slam turnuvasını kazandı.

Haber Merkezi
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Avustralya Açık tek erkeklerde şampiyon Jannik Sinner
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Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile 4 numaralı seribaşı Jannik Sinner kozlarını paylaştı.

Müsabakayı 3-2 kazanan Jannik Sinner, kariyerinin ilk grand slam turnuvasını kazandı.

SETLER

3-6

3-6

6-4

6-4

6-3

 