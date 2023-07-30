Ay-yıldızlı takım Milletler Ligi vizesini aldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar’ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı. Setler: 13-25, 25-21, 18-25, 25-22, 9-15 15 skorlarla sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Katar’ı 3-2 yenerek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı. Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Her geçen gün yükselen bir başarı grafiğimizin olduğu voleybol branşında tarihi bir başarı daha elde ettik. Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda Katar’ı finalde yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı tebrik ediyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın da FIVB Challenger Kupası'nda şampiyonluğa ulaşması bizleri gururlandırdı. Türkiye’nin ‘voleybol ülkesi’ olmasında emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri kutluyorum. 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mıza başarılar diliyorum.”