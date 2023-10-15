Ay-yıldızlılar Avrupa Futbol Şampiyonası vizesini kaptı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya'yı konuk eden Türkiye'de teknik direktör Montella, sahaya, Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı sürdü.

İtalyan teknik adam Montella, Hırvatistan maçı ilk 11'inde oynattığı İrfan Can Kahveci'nin yerine bu maçta Yunus Akgün'ü tercih etti.

Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Zeki Çelik, Emre Akbaba, İfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Eren Elmalı, Kenan Yıldız, Berkan Kutlu, Bertuğ Yıldırım, Yusuf Sarı ve Kaan Ayhan yer aldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Yunus Akgün, Cenk Tosun (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle skoru 4-0'a getiren A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası vizesini kaptı. Bu sonuçla ay-yıldızlı takım üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'na girme şansını yakalamış oldu.