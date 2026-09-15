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Aydın voleybolda Meryem Boz'la anlaştı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, daha önce takıma forma giyen pasör çaprazı Meryem Boz (38) ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi
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Aydın voleybolda Meryem Boz'la anlaştı
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Mavi-beyazlılar, "2019-21 yılları arasında formamızı başarıyla terleten 'Mavi Şimşek' yeniden Aydın'da. Aydın'da önemli başarılara imza atan Meryem Boz'a yeniden mavi-beyazlı formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyor, yuvana hoş geldin diyoruz" açıklaması yaptı.

Bir televizyon programına katılması nedeniyle geçen sezon voleyboldan uzak kalan Meryem, Aydın ekibinden ayrıldıktan sonra Vakıfbank, Fenerbahçe, Sarıyer ve Bahçelievler kulüplerinde oynamış, ayrıca A Milli Takım'da da görev yapmıştı.