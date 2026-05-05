AYM Fenerbahçe'nin başvurusunu reddetti

Fenerbahçe futbol takımının 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da uğradığı silahlı saldırının ardından yapılan bireysel başvuruda, Anayasa Mahkemesi önemli bir karar verdi. Saldırı sonrası sürecin yetersiz soruşturulduğu ve bazı şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle yapılan başvuruda, yaşam hakkının ihlal edildiği öne sürülmüştü.

İhlal tespit edilmedi

Yüksek Mahkeme, başvuruyu değerlendirirken Anayasa'nın 17. maddesi kapsamında yaşam hakkının procedural (usul) yönüne odaklandı. Mahkeme, başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar vererek dosyayı esastan ele aldı. İnceleme sonucunda ise, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın Anayasa'nın yaşam hakkı bağlamında ihlal oluşturmadığına hükmetti. Kararın gerekçesinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe futbol takımı, 4 Nisan 2015 gecesinde Çaykur Rizespor deplasmanından dönerken Trabzon'da silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma yaklaşık beş buçuk yıl sonra takipsizlikle sonuçlanmıştı. Fenerbahçe camiası ve bazı takım üyeleri, soruşturmanın etkin yürütülmediği iddiasıyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.