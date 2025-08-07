Aynı sezon, aynı top, farklı ekonomi… Süper Lig kombinelerinde fiyat uçurumu dikkat çekiyor

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi kulüpler kombine kartlarını satışa sundu. Süper Lig’de kombine uçurumu dikkat çekiyor. En ucuz biletle en pahalı bilet arasında tam 453 bin liralık fark oluştu. Fenerbahçe’nin kombinesi Süper Lig tarihinin en yüksek tribün fiyatı oldu.

En pahalı kombine Fenerbahçe’nin oldu

Fenerbahçe'de maraton alt E Blok ve Fenerium alt E blok, 455 bin liralık fiyatlarıyla, son 2 sezonda olduğu gibi bu sezon da en pahalı kombine konumunda bulunuyor.

Sarı-lacivertli kulüp, maraton Alt ve Fenerium alt kombinelerini 86 bin 800 lira ile 455 bin lira arasında belirlerken, ayrı tribünlerin üst kat biletlerinin ise 33 bin lira ile 64 bin 400 arasında olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, maraton alt H bloktan 35 bin lira karşılığında kombine bilet alırken, kale arkası biletleri 20 bin 500 liradan, öğrenci biletleri ise 10 bin 750 liradan satıldı.

Sarı-lacivertli kulüp en pahalı tribünün fiyatını geçen sezon 325 bin lira olarak belirlemişti. Maraton alt E blok ve Fenerium alt E blok biletleri bu sezon 130 bin lira zamlanarak 455 bin liradan satıldı. Fenerbahçe'nin uyguladığı 130 bin liralık zam, Süper Lig'de Galatasaray haricindeki tüm takımların en pahalı kombine biletinden daha fazla.

Konyaspor en ucuz kombinesi olan kulüp oldu

En ucuz kombine kart ise geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Konyaspor tarafından satışa çıkarıldı. Yeşil-beyazlı ekip, kale arkası üst bilet fiyatını 2 bin lira olarak belirlerken, geçen yıl kombine kart sahibi olan taraftarlar, kombine yenilemede yüzde 25 indirim hakkına sahip oldu.

Yeşil-beyazlılar, 2025 yılının Aile Yılı olması sebebiyle aile tribünü biletlerini 3 bin liradan satışa çıkarırken, 65 yaş üstü taraftarlar da kombine biletlerini 3 bin liradan satın aldı.

Konyaspor, kombine biletlerin Ziraat Türkiye Kupası maçlarını kapsamadığını da duyurdu.

Galatasaray'da kombine yenileme oranı yüzde 90'ın üzerinde

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da geçen sezon kombine kartı bulunan taraftarların bilet yenileme oranı yüzde 90'ı geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp, kuzey ve güney üst tribün fiyatını 24 bin lira, kuzey ve güney alt tribün fiyatını ise 26 bin lira olarak belirledi.

Galatasaray'da en pahalı kombine bilet fiyatı ise 180 bin lirayla doğu alt tribünün en ortasında bulunan bölüm oldu.

Beşiktaş'ta en pahalı kombine, 2024'ün bilet fiyatının yarısından daha ucuz

Beşiktaş'ta yeni sezon kombileri 19 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Siyah-beyazlı kulüp, 8 farklı kategoride bilet fiyatı belirlerken, en pahalı kombine bilet, 115 bin lirayla doğu tribünün alt kat ortasında bulunan 1. kategori tribün oldu.

Beşiktaş Kulübü, geçen sezon VIP 100 ve VIP 101 tribünlerini 210 bin lira ve 240 bin liradan satışa çıkarmıştı.

Trabzonspor'da en pahalı kombine 90 bin lira

Yeni sezon öncesinde kombine biletleri satışa sunan Trabzonspor, güney tribünü ve kuzey alt tribünü 6 bin liradan satışa çıkardı.

Bordo-mavili kulüp, diğer tribünlerin fiyatlarını 9 bin lira, 10 bin lira ve 12 bin 500 lira olarak belirledi.

Karadeniz temsilcisi, VIP kombineleri ise 4 farklı kategoride satışa sundu. VIP Silver 35 bin lira, VIP Gold 50 bin lira, VIP Platinium A ve C Blok 70 bin lira, VIP Platinium B blok ise 90 bin liradan satıldı.

Eyüpspor ve Fatih Karagümrük, kombine satışı yapmadı

Eyüpspor ile Süper Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük yeni sezon için kombine satışı yapmadı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından en pahalı kombine bilet fiyatını Çaykur Rizespor açıkladı.

Karadeniz ekibi, stadyumda bulunan protokol tribününü 80 bin liradan satışa sundu.

Lige yeni yükselen takımlardan Gençlerbirliği, erken kombine satışında taraftarlarına yüzde 50 indirim uyguladı. Ankara ekibinin taraftarları, 25 Haziran ile 30 Haziran arasında kale arkası biletlerini 4 bin liradan, maraton tribünü biletlerini 5 bin liradan ve kapalı tribün biletlerini 6 bin liradan aldı.

Gençlerbirliği, 1 Temmuz itibarıyla bilet fiyatlarını 8 bin lira, 10 bin lira ve 12 bin lira olarak duyurdu. 30 bin lira olarak açıklanan VIP tribün biletlerinde ise indirim uygulanmadı.

Ligin bir diğer yeni ekibi Kocaelispor, geçen sezon kombinesi olan taraftarlarına yüzde 10 indirim uyguladı.

Yeşil-siyahlı kulüp, kombine bilet fiyatlarını 6 bin 250 lira, 7 bin lira, 14 bin lira, 18 bin lira, 20 bin lira ve 25 bin lira olarak duyurdu.

Trendyol Süper Lig'deki kulüplerin kombine bilet fiyatları şu şekilde: