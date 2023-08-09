Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu oldu

İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek Manş'ı geçen en genç Türk olan Aysu Türkoğlu, yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı da 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçmeyi başardı.

Kuzey İrlanda'daki Bangor kentinden yerel saate göre 05.45'de yüzmeye başlayan genç sporcunun zorlu etabına yunuslar da eşlik etti.

Geçişin ardından Türk bayrağı açan Türkoğlu'nun başarısı, sosyal medya hesabından da takipçilerine duyuruldu.

Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olan Türkoğlu, Kuzey Kanalı geçişinden ardından "7 Oceans" kanallarını 5 yıl içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor.