AZ Alkmaar-Galatasaray maçını Rumen hakem Horatiu Fesnic yönetecek
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Maçın hakemi belli oldu. AZ Alkmaar-Galatasaray maçını Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetecek.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacağı 5. hafta maçında Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, AZ Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Fesnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei yapacak.
Szabolcs Kovacs'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Catalin Popa VAR ve Sebastian Coltescu AVAR görevini üstlenecek.