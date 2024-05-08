Aziz Yıldırım aday olacak mı? Açıklama yaptı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski Başkanı Aziz Yıldırım, hakkında çıkan "seçimli olağanüstü genel kurulda aday olacak" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım, açıklamasında "Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, açıklamasında sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."