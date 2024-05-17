Aziz Yıldırım: Ali Koç ile bir araya geliriz ama...

Fenerbahçe'de yeniden adaylık başvurusunu açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istediğini söyledi.

Temiz bir sayfa açmak istediğini ifade eden Yıldırım, birlikte çalışmak gerektiğini belirterek "Ali Bey ile bir araya geliriz ama önemli olan fikirde anlaşmak. Ben sırf başkan olmak için gelmiyorum. 20 sene yaptım, bana ne katacak başkanlık. Beni anlayın. Ne yapacaksak gelin imece usulü hep birlikte yapalım." diye konuştu.

Aziz Yıldırım şunları söyledi;

"60 bin üye var. Hiç kimse çıkmayacak mı? Elini taşın altına koymayacak mı? İsterdik ki 5 tane ayrı başkan adayı çıksın. Fenerbahçe’de mal yaratan tek başkan benim. Hep borçtan bahsediliyor ama bıraktığım maddi kaynaktan bahsetmiyorlar.

Son yıllarımda mahkemelerle uğraştık. Şimdi gelirsek kafamız tek bir şeye çalışacak: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak.

Bu şekilde gidersek şampiyon olma şansımız çok az. Ancak uzlaşma ve barışmayla ayağa kalkabiliriz. 4 sene bizden 6 sene buradan 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Her şey için yeni bir sayfa açalım.

Spor kulüpleri devletme kavga etmez

Spor kulüpleri devletle kavga edemez. Kimseyle kavga etmeyeceğim. Tek derdim 3 Temmuz sonra oluşan maddi hasarın tespit edilmeli.

Masaya oturup konuşup anlaşmamız lazım. O zaman ne borç kalır ne de bir şey kalır."

Ben başkan olduğumda “Ali Şen başkan Fenerbahçe şampiyon” diye bağırıyorlardı. 20 sene boyunca kimse bağırmadı. Bir sürü olay yaşadık hiç Ali Şen gelsin konuşsun demedim. Bana gelsin konuşsun diyorlardı. İşte geldim!

Ali bey ile bir araya geliriz ama önemli olan fikirde anlaşmak. Ben sırf başkan olmak için gelmiyorum. 20 sene yaptım, bana ne katacak başkanlık. Beni anlayın. Ne yapacaksak gelin imece usulü hep birlikte yapalım."