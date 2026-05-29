Aziz Yıldırım: Bu başarısızlığı durdurmanın tek yolu şampiyonluktan geçiyor

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Çorlu Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret ederek kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün son yıllarda sportif anlamda beklentilerin gerisinde kaldığını belirterek, bu sürecin sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

"Bu başarısızlığı durdurmamız lazım"

Fenerbahçe'nin yeniden başarıya ulaşması için güçlü bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Yıldırım şunları söyledi:

"Bu başarısızlığı durdurmamız lazım. Bir toparlanma lazım. Bu da şampiyonlukla olur. Şampiyon olmazsanız bunu hiçbir şekilde durduramazsınız. Onun için ben ve arkadaşlarım bu mesele için aday olduk."

Seçilmeleri halinde güçlü bir yönetim ve kadro ile göreve başlayacaklarını dile getiren Yıldırım, kulübün başarısı için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Yıldırım, özellikle hücum hattına yapılacak takviyeler üzerinde yoğunlaştıklarını açıkladı.

"İki santrforla görüşmelerimiz sürüyor"

İki santrfor transferi için görüşmelerin sürdüğünü belirten deneyimli yönetici, "İki santrforla görüşmeler devam ediyor. Ben de devreye girdim, görüşüyorum. İstersek önümüzdeki hafta bu süreci tamamlayabiliriz ancak acelemiz yok. Takım yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Yıldırım, Fenerbahçe'nin yeniden şampiyonluk yarışının en güçlü adayı olması için çalışacaklarını belirtti.