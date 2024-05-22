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Aziz Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun adaylıktan çekileyim

Fenerbahçe Başkan Adayı Yıldırım, sarı lacivertlilerin şampiyon olması halinde başkan adaylığından çekilebileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
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Aziz Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun adaylıktan çekileyim
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hiç kimsenin kendisi kadar Fenerbahçeli olmadığını ifade eden Yıldırım, “Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekileyim kardeşim. Fenerbahçe mutlu olsun, benim mutluluğum önemli değil" cümlesini kaydetti.

"Beşiktaş’ın böyle bir gücü yok"

Beşiktaş'ın ve Jose Mourinho ilgili çıkan haberlere ilişkin konuşan Yıldırım, "Beşiktaş, Jose Mourinho'ya 7 milyon euro veriyormuş. 5 de ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar. Yalan söylüyorlar! Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Çok şey söylerim ayıp olur. Jose Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur" cümlelerini kaydetti.

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