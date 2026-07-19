Aziz Yıldırım ve Ali Koç nikah şahidi oldu! Gözler Sadettin Saran'ı aradı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek ile mimar Esen Matraş, İstanbul'da düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Nikah törenine Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, teknik ve idari heyet, futbolcular, eski yöneticiler, çiftin aileleri ve yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende çiftin nikah şahitliğini Başkan Aziz Yıldırım, önceki başkanlardan Ali Koç, eski bakanlardan AK Parti Milletvekili Faruk Çelik ile iş insanı Ziya Eren yaptı.

Çiftin mutlu gününe ailelerinin yanı sıra İsmail Yüksek'in takım arkadaşları, futbol camiasından isimler ve yakın dostları da eşlik etti.

Nikah şahitleri Aziz Yıldırım ve Ali Koç oldu

İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın nikah şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile kulübün eski başkanı Ali Koç üstlendi.

İki ismin törende yan yana yer alması davetlilerin en çok dikkatini çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Düğünden kareler ise törene katılan isimlerin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Gözler Sadettin Saran'ı aradı

İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın nikah töreninde Sadettin Saran'ın yer almaması davetliler ve taraftarların dikkatinden kaçmadı. İddiaya göre Saran, son anda düğüne katılmama kararı aldı. Bu kararında, Aziz Yıldırım'ın kendisiyle karşılaşmak istemediğine yönelik kulislerde konuşulan iddiaların etkili olduğu öne sürüldü.

Düğünden görüntüler paylaşıldı

Görkemli organizasyonda çiftin mutluluğu objektiflere yansıdı. Davetliler, İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın nikah törenine ait çok sayıda fotoğraf ve videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşarak o anları takipçileriyle buluşturdu.