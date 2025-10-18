  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: 'Beni unut'
Takip Et

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: 'Beni unut'

Fenerbahçe eski başkanları Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında, kürsü konuşmaları sonrası diyalog dikkat çekti. Yıldırım, konuşmasının ardından Koç'un yanına gelerek "Beni unut" derken, Koç da "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun" yorumunu yaptı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: 'Beni unut'
Takip Et

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı.

Eski başkanlardan Aziz Yıldırım, kürsüde yaptığı konuşmasının ardından Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin elini sıkarken, yerini geçtiği esnada Ali Koç'un yanına gitti.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: 'Beni unut' - Resim : 1

Kürsüde kendisinden bahsetmesi üzerine unutmasını söyleyen Yıldırım'a Koç, "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun" yanıtını verdi.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: 'Beni unut' - Resim : 2
Aziz Yıldırım da "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?" diyerek yanağını sıktı ve oturduğu yere doğru ilerledi.

 

Spor
Ali Koç: Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın duruşu içinde olmayacağım
Ali Koç: Şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın duruşu içinde olmayacağım
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım: 'Satın Kayışdağı'nı, banka borcunu kapatın'
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım: 'Satın Kayışdağı'nı, banka borcunu kapatın'
Fenerbahçe'den borç açıklaması: Yönetilemez değil, nakit akışı problemi var
Fenerbahçe'den borç açıklaması: Nakit akışı problemi var
Linkedin’den buldukları futbolcuyla Dünya Kupası'na gidiyorlar!
Linkedin’den buldukları futbolcuyla Dünya Kupası'na gidiyorlar!
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı
Milli sporcu Şahika Ercümen Gazze için daldı, dünya rekoru kırdı
Şahika Ercümen Gazze için daldı, dünya rekoru kırdı