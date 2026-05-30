Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman sorusuna yanıt

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Kırklareli'nde sarı-lacivertli kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. 7 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesi çalışmalarını sürdüren Yıldırım, teknik direktör adayının kim olduğuna dair sorulara yanıt verdi.

Teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı getireceklerini açıklamaları halinde seçimi kaybedecekleri şeklinde yorumlar yapılmasına sert tepki gösteren Yıldırım şunları söyledi:

"Aykut Kocaman gelir-gelmez ayrı konu, aynı şeyi oyuncular için de söylüyorum. Bunlar bizim değerlerimiz. Bu değerleri tu kaka yapmak kolay. 'Aykut hocayı açıklarsak seçimi kaybederiz' diyorlar. Kaybedersek kaybederiz, hiç önemli değil. Aykut hocayı değerlendirirken hangi yönüyle pozitif, hangi yönüyle negatif ona bakacağız. Fenerbahçe'de şampiyon oldu, Konya'da Türkiye Kupası'nı kazandı. Yaptıklarını unutuyorsunuz. Mourinho geldi de ne oldu sanki?"