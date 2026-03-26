Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkanlığı açıklaması: Bir daha asla aday olmayacağım

Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü kongre konuşulurken, eski başkan Aziz Yıldırım'ın ismi tekrar gündeme geldi.

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in sunduğu programa konuşan Aziz Yıldırım, kararını şu sözlerle açıkladı:

"Bir daha asla Fenerbahçe’ye başkan adayı olmayacağım. Fenerbahçe’nin bir konsorsiyuma ihtiyacı var. Tüm Fenerbahçe camiasının etrafında birleştiği bir başkan olmalı.

Ben bir daha aday olmayacağım. Ancak başkanlığımdan daha fazla Fenerbahçe ile ilgileneceğim. Maddi manevi her türlü desteği vereceğim.

Bazı projelerim var. Onların da hayata geçirilmesi için çaba göstereceğim.

Biz zamanında çok taşınmaz yatırımı yaptık. Daha sonraki başkanlar buralardan kulübe para kazandırdılar. Keşke onlar da bir çivi çaksalardı."