Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması: Haberimiz yoktu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Roma karşılaşmasının ardından görevinden ayrıldığını duyuran Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifa kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan gelişmeden önceden bilgilerinin olmadığını belirten Yıldırım, istifayı kabul etmediğini ve Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Yıldırım, kararın kendileri için de sürpriz olduğunu belirterek, "İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu." ifadelerini kullandı.

"Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor"

Takım üzerindeki baskıya ve camia içindeki eleştirilere tepki gösteren Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor. Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'da bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!"

"Yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor"

Medyada yer alan transfer baskılarına ve yabancı kontenjanı dengelerine değinen Yıldırım, kulübün mali disiplinini korumak zorunda olduklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Herkes sakin olacak, herkes bekleyecek! Sonunda mayıs ayında şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedik, kaldık. İsmail Kartal'la kaldık. Biz desteğiz, biz yapmadık. Biz maddi yönden gelirler-giderler üzerinden çalışıyoruz. Bazen de imkânlar var. Ben 200 milyona futbolcu alırım, hiç çekinmem alırım ama kulübe ne zarar verir? Fenerbahçeliyim diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. Hepinizi suçluyorum. 'Fenerbahçe transfer yapıyor' diyorsunuz, geriye 15 tane oyuncunun gitmesi lazım; yabancı kontenjanından dolayı. Doğruları yazmanız gerekirken maalesef hiçbir doğruyu konuşmuyorsunuz. Bu oyuncular gitsin ama bir karşılığı var. Hesap kitap yapmamız, zamanı geldiğinde hepsini kullanmamız lazım. 'Yok hemen gitsin, şöyle yaptı' diyorsunuz, kamuoyu oluşturuyorsunuz. Zannediyorlar ki sizin söyledikleriniz doğru, ondan dolayı bize saldırıyorlar."

"Ben ayrılana kadar buradan gidemez"

İsmail Kartal ile maç sonrası bizzat görüştüğünü ve göreve devam etmesi kararını aldıklarını belirten Yıldırım, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Herkes sakin olacak! İsmail Kartal görevinin başındadır ama camia da İsmail Kartal'a sahip çıksın! İsmail Kartal ile şimdi konuştum. Şişeyi söyledi, baskıyı söyledi. 'İlaç alıyorum' dedi. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. İsmail Kartal bizim evladımız. Ben Aziz Yıldırım olarak ve yöneticiler olarak, 20 senelik dönemimde 2 hoca hariç hiçbir tanesiyle sezon bitmeden bıraktığımı gördünüz mü, yaşadınız mı? O zaman devam! Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez! Ben de olsam bu stresi kaldıramayız yani. İsmail Hoca aniden istifa etti, hiç beklemiyorduk ki. Siz yazıyorsunuz 'istifa edecek' diye. Siz yazmayın bakalım, istifa edecek mi!"