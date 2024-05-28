Aziz Yıldırım'dan Mourinho açıklaması: Londra'ya gideceğim, anlaşacağız

Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Torbalı İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde açıklamalar yaptı.

Teknik direktör Jose Mourinho hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Şampiyon olabilmek için önce iyi bir teknik direktör ve yönetim olması lazım. İyi bir teknik direktör getireceğiz" dedi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaliteli olduğunu belirten Yıldırım, "3-4 tane kaliteli oyuncuları da transfer edeceğiz" diye konuştu.

"Bu hafta sonu Londra'ya gideceğim, anlaşacağız ve Mourinho'yu getireceğiz"

Jose Mourinho hakkında konuşan Yıldırım, "Bu hafta sonu Londra'ya gideceğim, anlaşacağız ve Mourinho'yu getireceğiz" dedi.

1 Haziran Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Londra'ya gideceğini kaydeden Mourinho, "Şampiyonlar Ligi finaline gidiyorum ama tabi bahane. Kendisiyle buluşacağız" ifadelerini kullandı.

"Ne isterse yapacağız"

Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı maçtan önce Mourinho ile konuştuğunu belirten Yıldırım, şunları söyledi:

Bana 'Maçı izliyorum' dedi. Öbür maçı da (Galatasaray-Fenerbahçe) herhalde seyretti. Gittiğimizde söyleyecektir, 'böyle böyle transfer yapacağız' diye. Ne isterse yapacağız. Para sorunu yok. Fenerbahçe'nin her zaman parası vardır."