Aziz Yıldırım'dan Orhan Demirel'e tepki: 'Suçlu musun? Suçlu değilsin. Neden kendini savunuyorsun?'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılıyor. Fenerbahçe’nin bir önceki dönem genel sekreterliğini yapan Orhan Demirel de kürsüde konuşma yaptı.

Demirel, kendi dönemlerine ilişkin açıklanan mali tabloyu eleştirdi. Demirel, "Biz seçildiğimiz gün Sayın Saran bize şunu söyledi; 'Ben Fenerbahçe başkanı oldum, siz de yönetici oldunuz. Bundan sonra eski başkanlar ve yönetimler hakkında konuşmayacaksınız. Konuşan bizle olamaz' dedi. Ağzımızdan eski başkan ve yönetimlerle ilgili tek kelime duymadınız. Bir önceki yönetimi suçlamak bir yere vardırmıyor. Sadettin Bey'in dostluk, huzur olsun hayali vardı ama işte bu camiada olmuyor. Nakit akışı her zaman olacak. Bu hep böyleydi, kimseyi suçlamaya gerek yok. Bir teşekkür etseydiniz ne olurdu? 8 aylık görevde bizi yok saymanın ne anlamı var?" diye konuştu.

Aziz Yıldırım'dan tepki

Orhan Demirel’in sözlerinin ardından Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım ayağa kalkarak tepki gösterdi. Yıldırım, "Suçlu musun? Suçlu değilsin. Neden kendini savunuyorsun?" ifadelerini kullandı.