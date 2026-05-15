Aziz Yıldırım'dan 'seçimden çekilecek' iddialarına yanıt geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde seçimli olağanüstü genel kurul yaklaşırken kulüp içindeki hareketlilik artıyor. Başkanlık yarışında eski başkan Aziz Yıldırım ile eski yönetici Hakan Safi’nin karşı karşıya gelmesi beklenirken, son günlerde Yıldırım’ın seçimden çekileceğine dair iddialar gündeme geldi.

"Ben icraat yaparım"

Bugün Maltepe Fenerbahçe Derneği’ni ziyaret eden Aziz Yıldırım, burada iddialara yanıt verdi. Yıldırım, "Biz konuşmuyoruz ama durmadan troller vasıtasıyla bizim için 'seçimden çekiliyor' diyorlar" dedi.

Aziz Yıldırım, "Ben Fenerbahçe’nin akil insanı olmak istemiyorum, ben icraat yaparım. Yaptıklarım da ortada" ifadelerini kullandı.