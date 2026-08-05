Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu: Savcılıktan sosyal medya paylaşımları için soruşturma
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne soruşturma talimatı verdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu. Yıldırım'ın başvurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne soruşturma talimatı verdi. Şikayete konu hesaplar ve paylaşımlarla ilgili inceleme başlatıldı.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, söz konusu sosyal medya hesapları hakkında savcılığa şikayette bulunacağını açıklamıştı.