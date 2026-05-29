Aziz Yıldırım'dan teknik direktör hamlesi

Başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin hazırlıkları devam ederken, teknik direktör ve transfer çalışmaları da kulislerin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Daha önce teknik direktör kararını seçimi kazanması halinde açıklayacağını belirten Aziz Yıldırım’ın gündeminde yeni bir isim öne çıktı.

Montella sürprizi gündemde

Uzun süredir Yıldırım cephesinde Aykut Kocaman’ın adı konuşulurken, son gelişmeler teknik direktör adaylığı konusunda farklı bir ismi gündeme taşıdı. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Aziz Yıldırım, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’yı aday listesine dahil etti.

Dünya Kupası sonrası planı

Haberde, Aziz Yıldırım ekibinin Dünya Kupası sonrasında Vincenzo Montella ile bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın projeye sıcak bakması halinde, teknik direktör adayları arasında en güçlü isimlerden biri olacağı ifade edildi.