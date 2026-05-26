Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye 2 golcü sözü

Kapalıçarşı’da esnafla bir araya gelen Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, hem seçim sürecine hem de transfer planlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, özellikle forvet hattına yapılacak takviyelerin kulübün önceliği olduğunu vurguladı.

İki santrfor transferi için çalışmaların sürdüğünü belirten Yıldırım, "İsimleri belli, kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Yurt dışına gideceğim, menajerlerle son görüşmeleri yapacağız. Seçimden önce açıklamayı planlıyoruz” dedi.

Takım yapılanmasına da değinen Yıldırım, yıldız transferlerin tek başına yeterli olmayacağını ifade ederek, "Önemli olan takım kurmak. 2 golcü alacağız, ardından diğer eksikleri tamamlayacağız. En fazla 5-6 transfer yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Yıldırım, kadroda ayrılacak ve kalacak oyunculara göre yeni hamleler yapılabileceğini de belirterek, planlamanın sezon başlangıcı olan 20 Haziran’a kadar netleşmesini hedeflediklerini söyledi.