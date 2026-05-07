  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Aziz Yıldırım'ın listesinde kimler olacak? Başkan vekilliği için dikkat çeken isim
Takip Et

Aziz Yıldırım'ın listesinde kimler olacak? Başkan vekilliği için dikkat çeken isim

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığını açıklamış ve diğer adaylara (Barış Göktürk, Hakan Safi) birleşme çağrısında bulunmuştu. Barış Göktürk çağrıya olumlu yanıt vererek adaylıktan çekildi ve Yıldırım'ı desteklediğini açıkladı. Göktürk'ün Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacağı ve görevinin belli olduğu iddia edildi. Öte yandan Yıldırım'ın listesindeki diğer isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aziz Yıldırım'ın listesinde kimler olacak? Başkan vekilliği için dikkat çeken isim
Takip Et

Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da yapacağı olağanüstü seçimli genel kurul için Aziz Yıldırım adaylığını resmen açıkladı. Diğer adaylara birleşme çağrısı yapan Yıldırım'a Barış Göktürk destek verdi ve adaylıktan çekildi. Hakan Safi ise seçime gireceğini ve çekilmeyeceğini belirtti.

Sabah'ta yer alan habere göre adaylıktan çekilen ve Aziz Yıldırım'a destek veren Barış Göktürk, Yıldırım'ın listesinde yer alacak. Göktürk'ün Yıldırım yönetiminde başkan vekili olmasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın listesinde eski yol arkadaşları Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağı ve Ömer Onan'ın da yer alması bekleniyor.

Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı: Arsenal - Paris Saint-GermainUEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı: Arsenal - Paris Saint-GermainSpor
Benzine zam, otogaza indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam, otogaza indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yolyemezler çetesine operasyon: 1,5 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildiYolyemezler çetesine operasyon: 1,5 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildiGündem

 