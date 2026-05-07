Aziz Yıldırım'ın listesinde kimler olacak? Başkan vekilliği için dikkat çeken isim
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığını açıklamış ve diğer adaylara (Barış Göktürk, Hakan Safi) birleşme çağrısında bulunmuştu. Barış Göktürk çağrıya olumlu yanıt vererek adaylıktan çekildi ve Yıldırım'ı desteklediğini açıkladı. Göktürk'ün Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacağı ve görevinin belli olduğu iddia edildi. Öte yandan Yıldırım'ın listesindeki diğer isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Sabah'ta yer alan habere göre adaylıktan çekilen ve Aziz Yıldırım'a destek veren Barış Göktürk, Yıldırım'ın listesinde yer alacak. Göktürk'ün Yıldırım yönetiminde başkan vekili olmasının beklendiği ifade edildi.
Öte yandan Aziz Yıldırım'ın listesinde eski yol arkadaşları Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağı ve Ömer Onan'ın da yer alması bekleniyor.