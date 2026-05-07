Aziz Yıldırım'ın listesinde kimler olacak? Başkan vekilliği için dikkat çeken isim

Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da yapacağı olağanüstü seçimli genel kurul için Aziz Yıldırım adaylığını resmen açıkladı. Diğer adaylara birleşme çağrısı yapan Yıldırım'a Barış Göktürk destek verdi ve adaylıktan çekildi. Hakan Safi ise seçime gireceğini ve çekilmeyeceğini belirtti.

Sabah'ta yer alan habere göre adaylıktan çekilen ve Aziz Yıldırım'a destek veren Barış Göktürk, Yıldırım'ın listesinde yer alacak. Göktürk'ün Yıldırım yönetiminde başkan vekili olmasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın listesinde eski yol arkadaşları Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağı ve Ömer Onan'ın da yer alması bekleniyor.