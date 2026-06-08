Bahçeli talimat verdi: A Milli Takım'a yeni marş hazırlandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine, sanatçı Ahmet Öngel tarafından A Milli Futbol Takımı'na 2026 FIFA Dünya Kupası'na "Arkanızdayız" adlı bir marş ve klip hazırlandı.
MHP'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takımımız için marş hazırlandı. 'Arkanızdayız' Ahmet Öngel" ifadelerine yer verildi.
Marş için hazırlanan klipte, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası eleme maçlarından kesitler, tribünlerde ay-yıldızlıları destekleyen vatandaşlar, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yer aldığı görüntüler yer aldı.