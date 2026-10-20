Bahis cezaları açıklandı: Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti

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Bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen yöneticiler hakkında karar verildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Ne oldu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında 30 Eylül'de Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son beş yıl içerisinde yöneticilik yapan ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Sevk edilenler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yanı sıra Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş de yer aldı.

Doğan'dan 'eski bahis hesabı' açıklaması

PFDK'ya sevkinin ardından açıklama yapan Ertuğrul Doğan, daha önce kapanmış bir bahis hesabı bulunduğunu ve konuyla ilgili gerekli makamlara bilgi verdiğini söyledi. Bahis şirketlerinin kulüplere sponsorluk yaptığını ve bu şirketlerle çeşitli tanıtım etkinlikleri düzenlendiğini belirten Doğan, kasıtlı bir davranışta bulunmadığını savundu.

Gerekli savunmayı yapacağını ifade eden Doğan, federasyonun kararına saygı duyduğunu belirterek, kendisinin ve diğer yöneticilerin herhangi bir art niyet taşımadığını dile getirdi.

Soruşturma futbolcu ve hakemlerle başladı

TFF'nin yöneticilere yönelik sevk kararı, Türk futbolunda 2025'te başlayan geniş kapsamlı bahis soruşturmasının devamı niteliğini taşıyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim 2025'te yaptığı açıklamada profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğunu, 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığını açıklamıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında futbolcular hakkında da disiplin işlemleri uygulanmış, Kasım 2025'te bahis oynadıkları gerekçesiyle sevk edilen futbolculara 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verilmişti.

Süreç, daha sonra kulüp yöneticilerini de kapsayacak şekilde genişletildi.