Bahis operasyonunda yeni gelişme: 197 futbolcu PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. TFF, amatör statüde oynayan 658 futbolcudan 197 futbolcunun bahis oynadığını tespit ederek PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin "A Takım" listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'yE sevk edilmesine karar verilmiştir."

İşte verilen listedeki 197 futbolcunun isimleri ve kulüp adları;

Abdulkadir Çelik – Afyonspor Kulübü

Abdulkadir Açar – İnkilap Futbol Spor Kulübü

Abdullah Doğukan Yaldız – Edirnespor

Abdulmelik Hanalp – Nazilli Spor A.Ş.

Adar Alkan – Amed Sportif Faaliyetler

Ahmet Demirelli – Kasımpaşa A.Ş.

Ahmet Küçükaydın – Giresunspor

Ahmet Sezer – Karabük İdmanyurdu Spor

Ahmet Arda Birinci – Adana Demirspor A.Ş.

Ahmet Arda Çakmak – Nazilli Spor A.Ş.

Ali Şentürk – İnkilap Futbol Spor Kulübü

Ali Arkın Yılmaz – Artvin Hopaspor

Ali Kubilay Altunay – İnkilap Futbol Spor Kulübü

Ali Osman Döner – Nazilli Spor A.Ş.

Alperen Duman – Afyonspor Kulübü

Alperen Kahraman – Oktaş Usak Spor A.Ş.

Arda Bayram – Mke Ankaragücü

Arda Uysal – Afyonspor Kulübü

Ayberk Deniz – Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Aziz Demir – Pazarspor

Aziz Astağaç – Polatlı 1926 Spor Kulübü

Aziz Can Temel – Oktaş Usak Spor A.Ş.

Bahadır Gölgeli – Kilis 1984 A.Ş.

Baraa Kaya – Yozgat Belediyesi Bozok Spor

Baran Karakoç – Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.

Bartu Saltan – Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.

Batuhan Uçan – Edirnespor

Bedran Ekin – Eskişehirspor Kulübü

Bekir Can Uğur – Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

Berk Zerenman – Eskişehirspor Kulübü

Berk Demirtaş – İnkilap Futbol Spor Kulübü

Berk Kırkıcı – Nazilli Spor A.Ş.

Berkay Özdeniz – İnkilap Futbol Spor Kulübü

Berkay Yılmaz – İnkilap Futbol Spor Kulübü

Berkay Güntay – Kestel Çilek Spor Kulübü

Berkcam Cengiz – Karabük İdmanyurdu Spor

Berke Şenözlüler – Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.



Berke Açan – İnkilap Futbol Spor Kulübü

Buğra Özkan – Söke 1970 Spor Kulübü

Buğra Can Yıldırım – Mdgrup Osmaniyespor

Buğra Serhat Güneş – Amasyaspor Fk

Bulut Güç – Giresunspor

Can Polat Kayan – Pazarspor

Cenk Çalışkan – İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

Cenker Özdemir – Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Çağatay Faik Gümüşkaya – Artyin Hopaspor

Demir Yavuz – Adana Demirspor A.Ş.

Deniz Tiğlioğlu – İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

Doğukan Bostan – Nazilli Spor A.Ş.

Dolunay Göl – Silivrispor

Efe Pehlivan – Altay

Efe Alp Uysal – Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

Ege Teomete – Giresunspor

Egemen Günce – Eskişehirspor Kulübü

Ekin Arda Atmaca – Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.

Ekrem Koçak – Anagold 24erzincanspor

Emir Yıldız – Nazilli Spor A.Ş.

Emir Can Yusuf – Yalova Fk 77 Spor Kulübü

Emirhan Yılmazer – Yeni Malayaspor

Emirhan Özer – Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü

Emirhan Tak – Edirnespor

Emirhan Adak – İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

Emirhan Al – Kestel Çilek Spor Kulübü

Emirhan Esemen – Nazilli Spor A.Ş.

Emre Dergi – Kepez Spor Futbol A.Ş.

Emre Suna – Eskişehirspor Kulübü

Emre Nuri Bilgin – Kestel Çilek Spor Kulübü

Emrullah Eren Kozan – Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Enes Nas – Yeni Malayaspor

Enes Üstün – Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü

Enes Karaoğlu – Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

Ensar Sultansuvu – Karşıyaka

Eray Sürül – Afyonspor Kulübü

Erdem Dağlı – Sakaryaspor A.Ş.

Eren Akar – Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor

Eren Altıntaş – Karabük İdmanyurdu Spor

Ertuğ Yakan – 1926 Bulancakspor

Eyüp Ensar Bozkurt – Türkiye Futbol Federasyonu

Fatih Kılıç – Nazilli Spor A.Ş.

Faysal Berdan Kaya – Niğde Belediyesi Spor

Fırat Güleryüz – Yalova Fk 77 Spor Kulübü

Furkan Arslan – Afyonspor Kulübü

Furkan Eren – Kestel Çilek Spor Kulübü

Gökdeniz Kara – Afyonspor Kulübü

Görkem Özalper – İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

Hakan Berfun Sayar – Silifke Belediye Spor

Haktan Yüce – Edirnespor

Halef Keklik – Afyonspor Kulübü

Halil Can Durmuş – Süvermez Kapadokya Spor

Halil Fatih Açıkgöz – Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

Halil Gürkan Erdoğan – İnkilap Futbol Spor Kulübü

Halit Rıfkı Yılmaz – Adana Oj Futbol Kulübü Sk

Harun Akhan – Süvermez Kapadokya Spor

Hasan Berke Kayacan – Karabük İdmanyurdu Spor

Hasan Talha Ceylan – Nazilli Spor A.Ş.

Hidayet Mert Demir – Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü

Hulusi Terzioğlu – Pazarspor

Hüseyin Eskol – Çayeli Spor Kulübü

İbrahim Çam – Niğde Belediyesi Spor

İnan Mengütaş – Nazilli Spor A.Ş.

İsa Satıcı – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Kaan Gücavlı – İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

Kemal Aksu – Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor

Kemal Kaan Kılıç – Kdz. Ereğli Belediye Spor

Koray Ege Sağım – Bursa Nilüfer Futbol A.Ş.

Mahmut Emin Kabul – Karabük İdmanyurdu Spor

Mehmet Güzel – Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor

Mehmet Biricik – Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

Mehmet Akif Cingöz – Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor

Mehmet Ali Akın – Nazilli Spor A.Ş.

Mehmet Arda İşbilir – Oktaş Usak Spor A.Ş.

Mehmet Bavver Özbahçeci – İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

Mehmet Efe Yüzbaşıoğlu – Sms Grup Sarıyerspor

Mehmet Emin Mumcu – Afyonspor Kulübü

Mehmet Eren Aktaş – Afyonspor Kulübü

Mehmet Görkem Aras – Afyonspor Kulübü

Mehmet Mert Pala – Nazilli Spor A.Ş.

Mehmet Salih Demircan – İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

Mehmet Tuğrul Başkan – Kırıkkale Fk Spor Kulübü

Mert Aydın – Edirnespor

Mert Gayıp – Edirnespor

Mert Yurdakul – İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

Mertcan Koç – İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

Metin Barutçu – Nazilli Spor A.Ş.

Miraç Uzunoğlu – Boluspor

Miralay Bekir Bakır – Oktaş Usak Spor A.Ş.

Muhammed Doğan – Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

Muhammed Gelturan – Ağrı 1970 Spor Kulübü

Muhammed Asaf Hacısalihoğlu – Kct 1461 Trabzon Fk

Muhammed Bilal Karayel – Kırıkkale Fk Spor Kulübü

Muhammed Raşid Kocaman – Ankara Demirspor

Muhammet Özer – İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

Muhammet Furkan Azak – Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

Muharrem Şahinkaya – Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor

Murat Eltürk – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Mustafa Çiçek – Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

Mustafa Alşimşek – 52 Orduspor Fk

Mustafa İnan – Eskişehirspor Kulübü

Mustafa Bilge Diyadin – Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

Mustafa Talha Öz – Adanaspor A.Ş.

Mutlu Arda Alim – İnkilap Futbol Spor Kulübü

Muzaffer Doğan – Edirnespor

Muzaffer Dolu – Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor

Mücahit Emire Şahin – Kestel Çilek Spor Kulübü

Oğuz Kilitçi – Sakaryaspor A.Ş.

Oğuz Duman – Gmg Kastamonuspor

Oğuzhan Çelik – 12 Bingöl Spor

Okan Sarı – Eskişehirspor Kulübü

Oruç Efe Gürlek – Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor

Osman Gümüş – Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.

Osman Erol – Orduspor 1967 A.Ş.

Ozan Karabacak – Edirnespor

Ömer Oğuz – Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

Ömer Çetinbaş – Nazilli Spor A.Ş.

Ömer Faruk Kurt – Nazilli Spor A.Ş.

Ömer Latif Ateş – Afyonspor Kulübü

Ömer Yiğit Kirişkuzu – İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

Ramis Şahin – Orduspor 1967 A.Ş.

Recep Metin – Nazilli Spor A.Ş.

Salih Oktay – Altay

Salih Talha Kürçer – Serik Spor Futbol A.Ş.

Sami Aras – Mdgrup Osmaniyespor

Saruhan Fındıkçı – İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

Sefa Gülay – Adana Demirspor A.Ş.

Selahattin Özen – Nazilli Spor A.Ş.

Selçuk Kaya – İnkilap Futbol Spor Kulübü

Semih İlgün – İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

Semih Berk Çakır – Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü

Sertan Sevener – Menemen Futbol Kulübü

Şerafettin Bodur – Kırıkkale Fk Spor Kulübü

Şevki Çoban – Silifke Belediye Spor

Taha Yeşilbaş – İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

Tahsin Can Demiran – Edirnespor

Talha Garip – Yeni Malatyaspor

Talha Özler – Eskişehirspor Kulübü

Talha Gök – Silifke Belediye Spor

Talha Enes Külekçi – Giresunspor

Taner Türk – Nazilli Spor A.Ş.

Tugay Keleş – Karabük İdmanyurdu Spor

Tunakan Öztürk – İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

Tümer Oruç – İnegöl Kafkas Spor Kulübü

Uğurkan Cebeli – Afyonspor Kulübü

Ulaş Deniz – Silifke Belediye Spor

Umut Akpınar – Oktaş Uşak Spor A.Ş.

Utku Büyükköse – Afyonspor Kulübü

Utkucan Buğra Boğa – Afyonspor Kulübü

Vefa Gültek – İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

Yakup Kenar – Adana Ol Futbol Kulübü Sk

Yakup Ekinci – 1926 Bulancakspor

Yasin Yaşar – Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Yiğit Siraç Çoban – Muğlaspor Kulübü

Yunus Emre Yıldız – Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.

Yusuf Eroğlu – Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Yusuf Uzabacı – Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Yusuf Enes Çınar – İnkilap Futbol Spor Kulübü

Yusuf Tan Reis – Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü

Yusufcan Kutlu – Nazilli Spor A.Ş