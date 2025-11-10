Bahis oynayan futbolcular kimler? TFF bahis oynayan futbolcu isimlerini açıkladı
Bahis oynayan futbolcular kimler? Türk futbolunda bahis skandalı giderek büyüyor. PFDK’nın sevk listesi açıklanmak üzereyken, kamuoyunun merakla beklediği "bahisçi futbolcular" listesinde çok tanınan bir ismin de yer aldığı öğrenildi. Peki bahis oynayan futbolcular kimler? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor bahis oynayan futbolcular var mı?
Türk futbolunda gündemi sarsan bahis skandalında yeni gelişmeler yaşanıyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sevk listesini kısa süre içinde açıklayacak. Hakemlerin ardından bu kez bahis oynadığı iddia edilen futbolcuların isimleri de kamuoyuyla paylaşılacak. Edinilen bilgilere göre, listede Türkiye’nin yakından tanıdığı bir futbolcu da bulunuyor. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 4 kişi tutuklandı.
Bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen futbolcuların tam listesi şu şekilde:
SÜPER LİG
BEŞİKTAŞ A.Ş.
-
ERSİN DESTANOĞLU
-
NECİP UYSAL
CORENDON ALANYASPOR
-
İZZET ÇELİK
-
ENES KESKİN
-
YUSUF ÖZDEMİR
-
BEDİRHAN ÖZYURT
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
-
EFE DOĞAN
-
FURKAN ORAK
GALATASARAY A.Ş.
-
METEHAN BALTACI
-
EVREN EREN ELMALI
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
-
MUHAMMET TAHA GÜNEŞ
-
NAZIM SANGARE
GÖZTEPE A.Ş.
-
İZZET FURKAN MALAK
-
UĞUR KAAN YILDIZ
HESAP.COM ANTALYASPOR
-
KEREM KAYAARASI
İKAS EYÜPSPOR
-
MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ
KASIMPAŞA A.Ş.
-
EGE ALBAYRAK
-
ALİ EMRE YANAR
MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
-
FURKAN BEKLEVİÇ
-
KEREM YUSUF SIRKECİ
SAMSUNSPOR A.Ş.
-
CELİL YÜKSEL
TRABZONSPOR A.Ş.
-
BORAN BAŞKAN
-
SALİH MALKOÇOĞLU
TÜMOSAN KONYASPOR
-
ADİL DEMİRBAĞ
-
ALASSANE NDAO
ZECORNER KAYSERİSPOR
-
BERKAN ASLAN
-
ABDULSAMET BURAK
1. LİG
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
- ALİ FİDAN
- YÜCEL GUROL
- BARIŞ TİMUR
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
- AKSU HASAN
- ALPEREN SELVİ
AMED SPORTİF FAALİYETLER
- AYDIN OKTAY
- UĞUR ADEM GEZER
- GÜLMEZ ARDA KEMAL
- BARTU KAYA
- ALBERK KOÇ
ARCA ÇORUM FK
- HASAN HÜSEYİN AKINAY
- ATAKAN CANGOZ
- ERGÜN ÜZEYİR
- KARADAĞ EREN
- SEVEN KADİR
- ARDA HİLMİ ŞENGÜL
ATAKAŞ HATAYSPOR A.Ş.
- CENGİZ DEMİR
- SELİMCAN TEMEL
ATKO GRUP PENDİKSPOR A.Ş.
- ÇİÇEK EMİRCAN
- YUSUF ERATA
- İŞEN BATUHAN
- YEŞİL HAKAN
BANDIRMASPOR
- TOLGA KALENDER
BOLUSPOR
- BİLİR ENSAR
- TEMEL ÇAKMAK
- MUSTAFA ALPTEKİN ÇAYLI
- İSMAİL KALBURCU
- ABDULSAMET KIRIM
- ÖZDEMİR ORKUN
- ABDURRAHMAN ÜRESİN
EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
- EMİRHAN BALARISI
- EMRE KAPLAN
- SAITOĞLU YUSUF
EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT KEÇİÖRENGÜCÜ ANKARA
- ALPER BURAK DUMAN
- BERKAN MAHMUT KESKİN
ERZURUMSPOR FK
- AKPINAR MURAT CEM
- CENGİZHAN BAYRAK
- MERT ONAL
- MUHAMMED FURKAN OZHAN
- İLKAN SEVER
- HÜSAMETTİN YENER
ESENLER EROKSPOR
- OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN
- GEDİK YUNUS EMRE
- İŞİK ENES
- KAHVECİ MUHAMMED ARDA
- MUHAMMED BİRKAN TETİK
İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
- GENÇ FARUK CAN
- MUSTAFA TAŞDEMİR
İSTANBULSPOR A.Ş.
- ABDULLAH DIJLAN AYDIN
- KEREM KABADAYI
- YUSUF ALİ ÖZER
- SARIALİOĞLU ENVER AZMİ
- FATİH TULTAK
- ALİ ŞAHİN YILMAZ
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
- BARTU GOÇMEN
- FIRAT İNAL
- SAMET KARABATAK
- KADİR KAAN YURDAKUL
ÖZBELSAN SİVASSPOR
- ALBAYRAK MEHMET
- AHMET ABDULLAH ÇAKMAK
- ÇELİK MERT
- ÇAĞLAYAN MENDERES
- ALİ ŞAŞAL VURAL
SAKARYASPOR A.Ş.
- ABDURRAHMAN BAYRAM
- OMER BERİŞ
- TEKOĞUL YUNUS EMRE
- TÜRKEN ARDA
SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.
- ASAN BURAK
- ÇELENK ERHAN
- DİLLİ SELİM
- MESUT CAN TUNALI
SİPAY BODRUM FK
- ALİ AYTEMUR
- BERSAN YAVUZAY
SMS GRUP SARIYERSPOR
- ENGİN KADİR GICIR
- KESKİN AHMET EMİN
- EDİS KÖKSALDI
- MUHAMMET ALİ ÖZBASKICI
2. LİG
ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
- BURAK BİLGEN
- HASAN ÇELİK
- YİĞİT DEMİR
- OKAN DERİCİ
- OMER ÖNDER
- FATİH ÖZKAN
- FURKAN ÖZYAPI
- BİRHAN VATANSEVER
AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR
- MURAT AKŞİT
- AYDIN BAĞ
- SADIK BAŞ
- SERDAR CANSU
- İBRAHİM HAS
- KEREM KAYA
ALİAĞA FUTBOL A.Ş.
- ERAY AKAR
- KUBİLAY ANTEPLIOĞLU
- HAKAN DEMİR
- KADİR KURT
- SERGEN PİÇİNCİOL
- MUAMMER SARIKAYA
- MEHMET UYSAL
- İBRAHİM YILMAZ
ALTINORDU
- İZLEM ANIL BALAKKIZ
- UĞUR ÇETİNKAYA
- TUGAY GÜNER
- HASAN BERAT KAYALI
- UMUT KESECİ
- MUSTAFA KOCABAŞ
- ARİF ŞİMŞİR
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
- ÇAĞLAR MUHAMMED ALİ
- SALİH EMİN SEBETCI
- TAN YAVRU
- ERCAN YAZICI
- BURAK YILDIZ
- SABİT HAKAN YILMAZ
ANKARA DEMİRSPOR
- MERT AKTAŞ
- TOLUNAY ARTUÇ
- MEHMET ASLANBOĞA
- FURKAN IŞIKDEMİR
- GÖKHAN KURUMUŞ
- HURŞİT TASCI
- ORKUN USTAOĞLU
ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
- ERKAN BİLİCİTÜRK
- KEREM CAPAN
- CEREM TALHA DİNÇER
- ARDA HACISALİHOĞLU
- HÜSEYİN İKİZ
- SIRAC SUSANCAK
- BERKAN BURAK TURAN
- ATALAY YILDIRIM
BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
- FEYYAZ BELEN
- MERT CAPAR
- OKAN EKEN
- BURAK SEFA KAVRAZ
- EVREN KORKMAZ
- ALAETTİN BATUHAN TUR
- İLYAS KUBİLAY YAVUZ
BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
- FURKAN AKSOY
- ANIL CAN BOZKUŞ
- HURŞİT GÖRKEM DEMİRYÜREK
- VOLKAN MERT KORKMAZ
- BERAT KÖŞKER
- MUHAMMET EMİN MERİC
- OĞUZHAN ONAY
- YUSUF BARAN ÖNER
- BORAN SEYFİ ÖZKAN
- EGE TÜRKERİ
- YUSUF BERAT ZAMUR
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
- BARTU ALBAY
- MURAT AYHAN
- ARDA BEKTAŞ
- FATİH BAHATTİN DEMİRCAN
- BERKE BERKAY
- GÖKTAN IŞILAK
- BEYTULLAH BUĞRA İPEK
- MUSTAFA BERK ÖZKÖROĞLU
- MEHMET SOYARSLAN
BUCASPOR 1928
- BUĞRA AKÇAGÜN
- ŞERİF DOĞAN
- AYBARS GÖK
- UMUT HEPDEMİRGİL
- MUZAFFER BUĞRA HOTUR
- ALİ EMİR PERVANLAR
- HASANCAN YILDIZ
BURSASPOR
- EMREHAN GEDİKLİ
- ENES KAYA
- SEFA NARİN
FETHİYESPOR
- FURKAN CEYLAN
- NURETTİN ÇAKIR
- RAMAZAN ÇEVİK
- SERDARCAN ERALP
- AHMET MERT KOŞAR
- MIRAÇ GÖKTÜRK ÖZEL
- MEHMET KAAN TÜRKMEN
GMG KASTAMONUSPOR
- ALİ ALTINÖZ
- YAVUZ AYGÜN
- MERT ÇALIŞKAN
- DENİZ ÇORTLEN
- GÖKMEN ÖZİNCE
- ARDA ÖZKAN
- ERDEM REİS
- LÜTFİ BARTU TOPRIL
- UMUT UZUN
- AHMET YAZAR
GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
- RÜZGAR DERİCİ
- CEMİL DEVRİM
- GELEN POYRAZ
- ERDOĞAN KAYA
- AYBERK KAYGISIZ
- YİĞİT CAN KORKMAZ
- ERKAM KÖMÜR
- METEHAN MERTÖZ
- BERKAY SİZER
GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ
- HALİL ÇİÇEK
- ALPAY KOÇAKLI
- MUSTAFA HÜSEYİN SEYHAN
- ANIL EMRE YILMAZ
ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ
- FATIH AKTAY
- OĞULCAN BAŞOL
- DOĞAN İSMAİL HAKKI
- DÖNMEZ RIDVAN
- MEHMET KALKAN
- HASAN KAYA
- ONUR BEHIÇ ÖZALGAN
- KAAN YÜKSEL
İSKENDERUNSPOR A.Ş.
- EFE GEÇİLİ
- HÜSEYİN İCLEK
- ERDEM CAN POLAT
KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.
- YUSUF ZİYA GÜMÜŞ
- TAYYIP MEVLÜT KAYA
- DOĞANAY KILIÇ
- FURKAN METİN
- KADİR TURHAN
KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
- CEM AKTAŞ
- CİHAT AKTAŞ
- DOĞUKAN İNCİ
- FURKAN KOYUNCU
- SİNAN ÖZKAN
- AYKAN ŞENLİKOĞLU
- İLKE TANKUL
- ONUR TEKİN
- SABRİCAN VURAL
- HARUN YERLİKAYA
KCT 1461 TRABZON FK
- DURSUN SEDAT
- BORAN GÜNGOR
- SAMİ SATILMIŞ
- YİĞİT KEMAL TURAN
KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş.
- KADİRHAN ATAGÜN
- EMRE CAN ATILA
- BURAK ÇAPKINOĞLU
- AHMET HAKAN DEMİRLİ
- FEHMİ ÖZEN
- SERKAN ÖZEN
- CAN TOKSOY
- MEHMET YANIKARA
- REŞAT YAVUZAY
- MURAT YILMAZ
KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
- BORA VEDAT
- CEYLAN YILMAZ
- MERT ÇÖLGEÇEN
- MAZLUM DEMİR
- AHMET GÜNEŞ
- ERKAN SASA
- ABDULKADİR SÜNGER
- RECEP YEMİŞCİ
- SADIK ARDA YILMAZTÜRK
KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
- HÜMEYİR ALBAYRAK
- EMIRHAN ASLAN
- ERDEM AYGÜL
- MANSUR DARENDE
- OĞUZHAN EFE NİYAZİ DOĞAN
- KURTULMUŞ EFE NİYAZİ
- KIVANÇ KÜÇÜKKARIŞ
- ONUR URAL
MARDİN 1969 SPOR
- MÜCAHİT CAN AKÇAY
- ADA ÇINAR ASIL
- EMİR KİREÇÇI
- BİRHAT ÖZDEMİR
- BARIŞ SAĞIR
- ÖZGÜR SERT
- MUSTAFA ŞENGÜL
- AHMET ÜLÜK
- NAFİCAN YARDIMCI
- OSMAN YILDIRIM
MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
- AHMET DEDE KARTAL
- ERKAN GOVERCİN
- BERKANT ŞAHİN KÖK
- HAKAN ÖZKAN
- ALPER EFE PAZAR
- SELİM HAKAN YILDIZ
MERKÜR JET ERBAASPOR
- ALPEREN AKAR
- AHMET DANIEL AKYILDIZ
- OKTAY BALCI
- TAŞKIN ÇALIŞ
- OĞULCAN ENES DEMİROĞLU
- SERDAR GÜNCÜ
- SELÇUK HAKALMAZ
- MEHMET SIDDIK İSTEMİ
- KARABULUT ÖZKAN
- İBRAHİM KONUKSEVER
- SERHAT MUTLU
- GÖKHAN PAYAL
- HÜSEYİN SOYMAZ
- MUHAMMED TAYYİP ŞAHİN
- CEMAL ŞENER
- DEVRİM TAŞKAYA
MKE ANKARAGÜCÜ
- MEHMET AYDOĞAN
- MERT CAN
- ZAHİR ERSARİ
- AHMET EMRE POLAT
- RECEP YİĞİT SEVİNÇ
- MIRAÇ ŞİMŞEK
- MERVAN YUSUF YİĞİT
MUĞLASPOR KULÜBÜ
- CANBERK AYDEMİR
- YİĞİTALİ BAYRAK
- SERHAT ENES ÇALIŞAN
- BERAT ÇELEBİ
- MUHAMMET ENES GÖK
- CEBRAİL İRTÜRK
- YALÇIN EYCAN KAYA
- CENGİZ ÖTKÜN
- FATİH SOMUNCU
- BATUHAN YILMAZ
MUŞ SPOR KULÜBÜ
- CEM ÇELİK
- TUĞKAN KAMIŞOĞLU
- EMİRHAN KAYALAR
- MERT KULA
- SERKAN ODABAŞOĞLU
- OZAN RESULOĞLU
- AHMET SUN
- ABDULKADİR TAŞDAN
- YUNUS TOPLU
- YÜKSEL EGEMEN YAYLI
- YUSUF YILDIRIM
SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
- ALPEREN AYDIN
- ALPAY KOLDAŞ
- FURKAN KÖSE
- BEYKAN ŞİMŞEK
- EFE BARAN UZUM
SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
- MUSA CANER AKTAŞ
- HAYRULLAH MERT AKYÜZ
- ÖMERCAN AVCI
- OĞUZHAN AYAYDIN
- BERKANT GÜNDEM
- YUSUF BUĞRA KOŞAL
- SERKAN KÖSE
- ENES SUBAŞI
- BERK TAŞKIN
SOMASPOR
- CEYHUN ÇOBAN
- ENGİNCAN DUMAN
- FERİT BAY GÜNDÜZ
- BATUHAN GÜNER
- OKAN KARAMAN
- KADİR KARIŞ
- SAFFET EFE KAVAS
- YIĞITHAN KIR
- HÜSEYİN SOLAKLI
- MAHMUT ŞAT
SULTAN SU İNEGÖLSPOR
- RUHAN ARDA AKSOY
- YÜCEL CANDEMİR
- METE SEVİNÇ
- EMRE ŞEKER
TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.
- FIRAT ARAS
- NURULLAH ASLAN
- UMUT AYDIN
- MEHMET DEMİROZU
- ALPER KADİR DURUK
- SEMİH EMİR ERDOĞAN
- ARDA GEZER
- MEHMET GÜNDÜZ
- EMİR MİRAY KÖKSAL
- ALİHAN KUBALAS
- YUSUF ENSAR POYRAZLI
- SALİH YAVAŞ
YENİ MALATYASPOR
- KEREM ALTUNIŞIK
- ÖMER ÇAĞRI ATAS
- FERHAT CANLI
- MURAT ŞAMİL GULER
- ERAY ŞİŞMAN
- MEHMET EMİN TAŞTAN
- BURAK EFE YAZ
3. LİG
12 BİNGÖL SPOR
- MELİH ALCU
- BERKAY ARI
- BERKCAN AYTAÇ
- MIRAÇ BOLLUK
- MUHAMMED BURAK ÇELİK
- MEHMET ÇETİN
- UMUT DİLEK
- BATUHAN KARA
- MAHSUM KARTAL
- YİĞİT KÖSE
- FARUK OCAL
- HALİL İBRAHİM SEVİNÇ
- MUHAMMET CAN TUNCER
- RUHI YILDIZ
- EMİRHAN ZAMAN
1926 BULANCAKSPOR
- HASAN ALİ ADIGÜZEL
- ARDA AKGÜL
- HAMIT BAYRAKTAR
- SERHAT EMİRLER
- ATABERK GÖK
- YUNUS EMRE KOBYA
- NURETTİN KÜÇÜKDENİZ
- SONER ÖZDEMİR
52 ORDUSPOR FK
- MEHMET ABLAY
- YILMAZ BASRAVİ
- EGEBERK GABEL
- İSMAİL GUNER
- ERAY KOTAN
- MUSTAFA KÖROĞLU
- YUNUS EMRE KÖSE
- ENES NALBANTOĞLU
- YUSUF MERT TUNC
- ENES YETİM
AFYONSPOR KULÜBÜ
- ÇAĞDAŞ ARSLAN
- EMRE DAYAN
- BATUHAN GÜNSEL
- HÜSEYİN ŞAHİN
AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
- YUSUF AKDENİZ
- YUSUF ISLAM ATAY
- EMİR AYDIN
- VEDAT BÖYÜKGÜL
- TAYFUN ÇULHA
- ÜZEYİR KAYA
- MUHAMMET FURKAN KILIÇ
- OMER OK
- HİVAN ÖZKURT
- EMRE ÖZSARI
- EMİRCAN SÖNMEZ
- HÜSEYİN AYBARS TÜFEKCI
- ERTUĞRUL USTA
- KEREM YAŞA
- EMRE YAŞAR
- EMİRHAN ALPEREN YILMAZ
- SEDAT YILMAZ
ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
- ABDULKADİR AKYÜZ
- SAMET AYDIN
- MUHAMMET ALİ BABUŞCU
- İSMAİL ÇARKACI
- ALPER DEMIR
- UĞURCAN İKİKARDEŞ
- EYÜP OSKAN
- ALİ BERKE TİMURCIOĞLU
- HASAN YURTSEVEN
ALTAY
- CANER BAYCAN
- ONUR EFE
- ISA TOYGAR EKİNCİ
- ALİ KIZILKUYU
- ULAŞ HASAN ÖZÇELİK
- OKTAY ÖZDEDE
- OZAN EVRİM ÖZENÇ
- MURAT ULUÇ
AMASYASPOR FK
- MEHMET ALBAYRAK
- YUSUF BOZKURT
- ENVER ARDA CIRIKCI
- ÖMER FARUK ERMEÇ
- KEREM HAYTA
- HALITCAN HİCİN
- HALİLİBRAHİM EFE KAZAN
- ARDA KESER
- CENK KUŞKU
- MUHAMMED SARIKAYA
- İSMAİL TÜRKOĞLU
ARTVİN HOPASPOR
- BURAK AYDIN
- DURMUŞ CAN EFE