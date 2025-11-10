Bahis oynayan futbolcuları kaç maç ceza bekliyor?
TFF, profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. PFDK'ya sevk edilen futbolculardan 27'sinin Süper Lig takımlarından olması dikkat çekti. Peki bahis oynayan futbolcuların cezası ne olacak?
TFF, Beşiktaş ve Galatasaraylı futbolcularında bulunduğu 27 Süper Lig takımı oyuncusu toplamda 1024 futbolcuyu bahis oynadıkları iddiası ile profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
Aralarında Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın da bulunduğu futbolcular hakkında PFDK'nın ceza uygulayacağı belirtiliyor.
Bahis oynama suçunun cezası ne kadar?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Disiplin Talimatılarının 57. maddesi yasak olmasına karşın bahis oynanmasına ilişkin cezaları düzenliyor.
57. maddeye göre PFDK, bahis oynayan futbolcuları 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men edebilir.
PFDK'ya sevk edilenler arasında 14 Süper Lig kulübünden 27 futbolcu da yer alıyor.
Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı
Beşiktaş: Necip Uysal, Ersin Destanoğlu
Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt.
Antalyaspor: Kerem Kayaarası
Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak
Göztepe: Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız.
Gaziantep FK: Taha Güneş, Nazım Sangare
Eyüpspor: Arda Türköz
Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar
Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci.
Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao
Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak
Samsunspor: Celil Yüksel
Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu.