Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'ya sevk edildi: Ertuğrul Doğan da listede

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 448 kulüp yöneticisini son beş yılda bahis oynadığı gerekçisiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

Ertuğrul Doğan da listede

Sevk edilenler arasında Beşiktaş'tan 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Trabzonspor'dan ise 13 kişi bulunuyor. Listede Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da var.

4 büyüklerden PFDK'ya sevk edilen isimler:

Trabzonspor: Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Abdulkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Köz, İbrahim Şahinkaya, Ceyhun Eskici

Beşiktaş: Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy, Serhan Çetinsaya

Galatasaray: Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş, Hüseyin Ural Aküzüm

Fenerbahçe: Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer