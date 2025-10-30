Bahis skandalında ikinci dalga iddiası: Bazı kulüp yöneticileri disipline sevk edilecek

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu açıklamıştı.

152 isim PFDK'ya sevk edildi

Söz konusu hakemlerin 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını tespit edilmiş ve PFDK'ya sevk edilmişti.

Bu hakemler arasında en dikkat çekeni Zorbay Küçük olmuştu. 152 ismin, savunmalarını vereceği belirtildi.

Sıra diğer isimlerde

Şimdi gözler futbol ailesinin diğer fertlerine çevrildi. Yargı süreci devam ederken bahis skandalında 3700 faal futbolcunun da yer aldığı gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre futbolcularla ilgili Profesyonel Disiplin Kurulu sevklerinin gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Futbolcuların yanı sıra bazı kulüp yöneticileri ve çalışanlarının da sevklerin içinde olacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda uzun süredir konuşulan “bahis skandalı”nı resmen doğruladı. Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin ise aktif olarak online bahis oynadığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada nisan ayında açılan soruşturma dosyasında en az beş yıl geriye gidilerek incelemelerde bulunulduğunu kaydetti. Antalya’da Merkez Hakem Kurulu’na yönelik yapılan şikayetlerin ardından açılan soruşturma dosyasının da İstanbul’daki dosyayla birleştirildiği ortaya çıktı.

Sadece hakemlerin değil, alt liglerden Süper Lig’e kadar kadar tüm kulüplerin incelendiği ortaya çıktı. 3 bin 700 futbolcunun incelemeye alındığı dosyada bu sayının artabileceği düşünülüyor.

Dosya kapsamında MASAK ve HTS raporları, yurt içi ve yurtdışı bahis sitelerinden alınan kullanıcı verileri inceleniyor. Dosya kapsamında çok sayıda gizli tanık ve “İtirafçı” olmak isteyen kişiler olduğu, edinilen bilgiler arasında.

Dosya kapsamında, maçın hakemi bahis oynamasa bile – örneğin maç öncesinde – görüştüğü hakem bahis oynamış ve kazanmışsa bu da şüpheli olarak değerlendirilebilecek. Örgütlü suç kapsamına da girebilecek.

Mal varlıkları incelenecek

Malvarlığını beyan etme zorunluluğu olan hakemin, malvarlığında kaynağını açıklayamadığı bir artış varsa bu da şüpheli kabul edilecek. Örneğin hakemin kendi malvarlığında bir artış yok ancak aile üyelerinde var ve kaynağı açıklanamıyor, bu da aynı şekilde dosyada şüpheli olmasına neden olabilecek. TFF’den kendi idari soruşturmasında elde ettiği verileri savcılığa sunması beklenirken, elde edilen yeni bilgiler ışığında bu dosya kapsamında ifadeye davetler, gözaltılar olabilir.

Hakemleri neler bekliyor?

TFF Disiplin Talimatı’na göre hakemlerin, futbolcuların ve teknik direktörlerin bahis oynaması yasak. Talimatın 57’nci maddesi uyarınca bu yasağı ihlal edenler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men cezası alabiliyor.

Ancak eğer bahis faaliyetlerinin müsabaka sonuçlarını etkilediği tespit edilirse, 56’ncı madde devreye giriyor ve hakemlere ömür boyu men cezası uygulanabiliyor.

FIFA Etik Kuralları’nın 27’nci maddesi de hakemlerin bahis faaliyetlerine katılmasını yasaklıyor. Buna göre, bu suçu işleyen kişilere en az 100 bin İsviçre frangı para cezası ve üç yıla kadar futboldan men cezası verilebiliyor.

Hakemlerin lisansları iptal edilebilir

DW Türkçe’nin haberine göre üç aydan uzun süre ceza alan hakemlerin lisansı iptal edilebilir. Spor hukukçusu Mert Yaşar’a göre, soruşturmada ve verilmesi muhtemel cezalarda daha önemli olan kısım şike olup olmadığı. Hakemlerin, kendi yönettikleri maçlara bahis oynaması şikeyi beraberinde getirdiği için sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılırlar ve ceza yargılaması da farklı şekilde seyredebilir.

UEFA ve FIFA devreye girer mi?

UEFA ve FIFA da hakemlerin bahis oynamasını yasaklıyor. Ancak bu iki uluslararası kuruluşun mevcut durumda devreye girmesi mümkün değil. Eğer TFF hakemlere ceza vermezse, lisansları iptal edilmezse FIFA onlara ceza verebilir. FIFA böyle bir durumda TFF’ye de ceza verebilir.

Bahis soruşturmasının bir başka yönü ise bunun organize olup olmadığının ortaya çıkarılması. Ancak şu aşamada kamuoyunu aydınlatacak bilgiler eksik. Bir organizasyon ve zenginleşme olup olmadığının Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla ortaya çıkarılabilir.

Bu sezonu etkiler mi?

DW Türkçe’nin görüşlerine başvurduğu iki spor hukukçusu da hukuki açıdan bu sezonu etkileyecek bir gelişme olmayacağı görüşünde.