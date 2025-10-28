Bahis soruşturması: Zorbay Küçük, PFDK'ya sevk edildi! İşte bu sezon yönettiği maçlar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynayan 152 hakemi açıkladı ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu yedi üst klasman hakemi de listede yer aldı.

Zorbay Küçük’ün bu sezon yönettiği maçlar:

Trabzonspor 2-0 Eyüpspor

Alanyaspor 0-1 Galatasaray

Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği

Başakşehir 0-0 Eyüpspor

Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor (VAR)

Kocaelispor 0-1 Samsunspor

Zorbay Küçük kimdir?

Zorbay Küçük, 18 Ekim 1992 doğumlu, Adana doğumlu bir FIFA kokartlı hakemdir.

Eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur. Eğitimini Adana Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Adana Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nden mezun olmuştur.

Hakemlik kariyerine 2010 yılında başlamış ve Süper Lig'deki ilk maçını 2017-2018 sezonunda Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan karşılaşmada yönetmiştir.